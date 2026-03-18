Se retira el Frente Frío 41 de Chihuahua; prevén temperaturas de hasta 31°C en la capital

Miércoles 18 de marzo de 2026

El Frente Frío 41 comenzó a retirarse del estado de Chihuahua, lo que permitirá un repunte en las temperaturas a partir de este miércoles, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con el reporte matutino, se espera una temperatura máxima de 31 grados Celsius en la capital, bajo condiciones de cielo despejado y sin probabilidad de lluvias en la entidad.

La dependencia explicó que la masa de aire ártico asociada al sistema frontal continuará interactuando con diversos fenómenos atmosféricos, como la corriente en chorro subtropical, una vaguada polar y un canal de baja presión, lo que generará un ambiente frío a fresco por la mañana y cálido a caluroso por la tarde en gran parte del estado.

En la región serrana persistirán temperaturas muy frías, con posibilidad de heladas aisladas.

Para este miércoles, las temperaturas máximas previstas son:

Ojinaga: 33°C

Delicias: 32°C

Chihuahua y Camargo: 31°C

Juárez y Jiménez: 30°C

Janos y Parral: 29°C

Temósachi: 28°C

Cuauhtémoc: 27°C

Madera: 26°C

Creel y Guachochi: 24°C

El Vergel: 23°C

Chínipas: 36°C

En cuanto al viento, se pronostican rachas de entre 10 y 20 km/h, con posibilidad de superar los 35 km/h en zonas del suroeste y sureste, así como los 25 km/h en municipios del centro y sur del estado.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada ante los cambios bruscos de temperatura y tomar precauciones, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche.