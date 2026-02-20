Se reúne Regidora Lupita Borruel con estudiantes de Trabajo Social

Viernes 20 de febrero de 2026

En el marco de la coordinación que lleva a cabo el H. Ayuntamiento de Chihuahua a través de la Comisión de Salud para fortalecer el vínculo con instituciones educativas y sociales, la Regidora presidenta de dicha comisión, Lupita Borruel, sostuvo un encuentro con estudiantes de la Escuela de Trabajo Social del Estado “Profa. Guadalupe Sánchez de Araiza”, con el objetivo de darles a conocer los programas y acciones que implementa la administración municipal encabezada por el Alcalde Marco Bonilla.

Este tipo de acercamientos tiene como propósito sensibilizar a las futuras trabajadoras y trabajadores sociales sobre las actividades y gestiones que realizan las y los Regidores que integran el Ayuntamiento de Chihuahua en beneficio de la ciudadanía.

La Regidora estuvo acompañada por el Trabajador Social Omar Rascón quien forma parte de su equipo de trabajo en la Comisión de Salud.

Durante el encuentro, la Regidora Borruel dio la bienvenida a las asistentes y les informó sobre los diversos programas y campañas de salud y de carácter social que se llevan a cabo a través de las distintas direcciones del gobierno municipal, entre los que destacan: Marca el Cambio; la Línea 800 Salva Vidas orientada a la atención psicológica en materia de prevención del suicidio; así como acciones vinculadas a Seguridad Pública “Yo Segura” enfocada a la prevención de la violencia contra las mujeres y que se realiza a través del Instituto Municipal de las Mujeres.

Asimismo, la Regidora del Partido Acción Nacional explicó que, en su labor de gestión en beneficio de la sociedad, atiende a la ciudadanía a través de una línea telefónica directa en la que se registran quejas, solicitudes y necesidades diversas, tales como hospitalización, gastos y trámites funerarios, entrega de despensas y distintos tipos de apoyos.

Informó sobre la apertura de 70 Casas de Enlace distribuidas tanto en la zona urbana como en la zona rural del Municipio de Chihuahua, espacios en los que Promotoras y Promotores comunitarios brindan atención directa a la ciudadanía y apoyan a la Regidora en la identificación y resolución de problemáticas de la comunidad.

En estas Casas de Enlace se dan a conocer las líneas abiertas por el Municipio de Chihuahua tales como: Emergencias, Centro de Respuesta Ciudadana; Clínica Mi Familia en Balance, Subdirección de Salud Mental en donde se aplica la terapia individual, terapia de pareja y familia, la existencia de grupos terapéuticos para niñas, niños, adultos mayores, hombres, familiares de personas con adicciones.

Se cuenta con el Centro Municipal de Equinoterapia; Transporte Adaptado así como los programas que ejerce el DIF Municipal que preside la C.P Karina Olivas como: Protección Niñas, Niños y Adolescentes; Yo Sí Te Creo y otros.

Para la Regidora Borruel es importante que los próximos trabajadores sociales que atenderán a la ciudadanía en cualquier área en la que se desempeñen, conozcan las acciones que el Gobierno Municipal realiza para atender de manera cercana y oportuna a la gente. Para ella la gestión social es un pilar en su cargo como servidora pública.

“De esta manera es como el H. Ayuntamiento de Chihuahua y la Comisión de Salud trabajamos de manera cercana con la ciudadanía y con las instituciones formadoras de profesionistas que contribuyen al bienestar social del municipio cumpliendo con la encomienda que nos ha dado nuestro Alcalde Marco Bonilla”, concluyó la Regidora Borruel.