Se reúnen Isela Martínez y el Comisario Salas con vecinos de la Colonia Campesina

Lunes 27 de abril de 2026

La regidora Isela Martínez Díaz, en conjunto con el Director de Seguridad Pública Municipal Julio César Salas González, sostuvo un encuentro con vecinas y vecinos de la colonia Campesina, con el objetivo de escuchar de manera directa sus inquietudes y problemáticas.

Durante esta reunión, las y los colonos de esta zona de la ciudad expusieron diversas necesidades relacionadas con su entorno, mismas que fueron atendidas de forma puntual por las autoridades presentes, reiterando el compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía.

En este sentido, la coordinadora de Regidores del PAN destacó que el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla Mendoza es consciente de la importancia de mantener cercanía con la ciudadanía, escuchar de primera mano sus necesidades e ideas, y a partir de ello, construir políticas públicas efectivas que respondan a la realidad de las familias.

Isela Martínez y el Comisario Julio César Salas se comprometieron a dar seguimiento a cada una de las solicitudes planteadas, a fin de brindar atención oportuna y contribuir a mejorar la calidad de vida en la colonia.