Chihuahua

17.92°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 27 de abril de 2026

Se reúnen Isela Martínez y el Comisario Salas con vecinos de la Colonia Campesina

La regidora Isela Martínez Díaz, en conjunto con el Director de Seguridad Pública Municipal Julio César Salas González, sostuvo un encuentro con vecinas y vecinos de la colonia Campesina, con el objetivo de escuchar de manera directa sus inquietudes y problemáticas.

Durante esta reunión, las y los colonos de esta zona de la ciudad expusieron diversas necesidades relacionadas con su entorno, mismas que fueron atendidas de forma puntual por las autoridades presentes, reiterando el compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía.

En este sentido, la coordinadora de Regidores del PAN destacó que el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla Mendoza es consciente de la importancia de mantener cercanía con la ciudadanía, escuchar de primera mano sus necesidades e ideas, y a partir de ello, construir políticas públicas efectivas que respondan a la realidad de las familias.

Isela Martínez y el Comisario Julio César Salas se comprometieron a dar seguimiento a cada una de las solicitudes planteadas, a fin de brindar atención oportuna y contribuir a mejorar la calidad de vida en la colonia.

Marina detiene a “El Jardinero”, operador ligado a “El Mencho” en Nayarit

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Chihuahua Capital sede del 5° Encuentro Estatal de Síndicas y Síndicos

De Spokane a México: muere agente de la CIA tras operativo antidrogas en Chihuahua

Cerrarán campaña del Croquetón en Plaza de Armas

Reportan retiro de visa a gobernador de Sinaloa; no hay confirmación oficial
Investigan feminicidio en Reynosa tras violento ataque en restaurante
Sheinbaum pide esperar información sobre presencia de la CIA y evitar politizar el tema
Cerrarán campaña del Croquetón en Plaza de Armas
Cruz Azul golea a Necaxa y cierra el torneo como tercer lugar
Mueren dos personas al practicar kayak en presa de Coahuila
Eliminarán comisiones en gasolina; usuarios ahorrarán en cada carga
Localizan sin vida al cuarto minero tras derrumbe en Sinaloa

Municipios

Más Noticias

De Spokane a México: muere agente de la CIA tras operativo antidrogas en Chihuahua
Muere mujer tras volcadura en brecha de Cuauhtémoc
México logra superávit comercial en marzo y reduce déficit trimestral