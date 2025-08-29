Se suma la Síndica Olivia Franco al boteo del Teletón junto a autoridades municipales

22.99°C
Algo De Nubes
Chihuahua, Chihuahua
Viernes 29 de agosto de 2025
La Síndica Municipal, Olivia Franco, junto con su equipo de trabajo, se unió al boteo organizado por la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, y el presidente municipal, Marco Bonilla, en apoyo al Teletón 2025. La actividad se llevó a cabo en el crucero de la avenida La Cantera y Tomás Valles, donde las autoridades municipales invitaron a la ciudadanía a sumarse a esta noble causa.
Durante la jornada, también participaron el subdirector de Alianzas del Teletón, Guillermo Dumas, y el director del CRIT Chihuahua, Efraín Monrroy, quienes recorrieron los vehículos con los tradicionales cochinitos para recibir donativos.
“La solidaridad de las y los chihuahuenses siempre se hace presente, y hoy quisimos aportar con un granito de arena a esta causa que transforma vidas”, expresó la síndica Olivia Franco, destacando el compromiso social del gobierno municipal.
Franco subrayó que apoyar al Teletón significa respaldar una labor invaluable: “Estas aportaciones permiten que niñas, niños y adolescentes con discapacidad reciban atención integral de calidad. Nos llena de orgullo ver cómo la comunidad se une para apoyar a quienes más lo necesitan”.
El boteo tuvo como objetivo motivar a los conductores y familias chihuahuenses a contribuir con el Teletón, una institución reconocida a nivel nacional por su trabajo en favor de la inclusión y rehabilitación de personas con discapacidad.
