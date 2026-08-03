México

29.97°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 3 de agosto de 2026

Secretaría Anticorrupción sanciona a 39 empresas con multas e inhabilitaciones

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que, entre enero y julio de este año, impuso sanciones económicas e inhabilitaciones a 39 empresas por irregularidades detectadas en procedimientos de contratación con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

De acuerdo con las resoluciones difundidas por la dependencia, las multas acumuladas ascienden a 18 millones 453 mil 957 pesos, mientras que las inhabilitaciones suman 32 años, cuatro meses y 18 días. Las sanciones van desde tres meses hasta dos años de suspensión para participar en contrataciones gubernamentales.

La empresa Farmacias Nacionales, S.A. de C.V. recibió la inhabilitación más prolongada, con una restricción de dos años para contratar con el Gobierno Federal.

Entre los casos más relevantes destaca Bernabeu México, sancionada con una multa de 2 millones 36 mil 520 pesos e inhabilitada por 16 meses y 24 días, luego de que se detectara la presentación de 61 constancias de capacitación falsas en una licitación de la Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas.

Asimismo, la empresa Once Cero Nueve 92 recibió una multa de 977 mil 130 pesos y una inhabilitación de un año y seis meses por presentar información falsa en una póliza de fianza relacionada con un contrato de obra pública.

Por su parte, Corporativo Mexicano Revelor fue sancionada con 953 mil 556 pesos y una inhabilitación de 21 meses por presentar documentación falsa para acreditar experiencia técnica en servicios vinculados con la refinería de Dos Bocas.

Las sanciones fueron determinadas por órganos internos de control de diversas instituciones federales, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Cultura, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Semarnat, el Servicio Postal Mexicano, el Instituto Mexicano del Petróleo y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La SABG destacó que el IMSS concentró el mayor número de procedimientos sancionadores, principalmente relacionados con licitaciones y adjudicaciones para la adquisición de medicamentos, insumos médicos, alimentos, servicios de lavandería y otros contratos de suministro y operación.

Las empresas sancionadas no podrán participar en procedimientos de contratación ni celebrar contratos con dependencias federales durante el periodo de inhabilitación establecido en cada caso.

Anuncian rutas alternas para llegar al aeropuerto por obras en Palestina y Fuerza Aérea

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Más de 700 vecinos acompañan a César Jáuregui en encuentro ciudadano en La Campesina

Continúa programa emergente de bacheo en diez colonias de Chihuahua

Intervención conjunta fortalece al yen frente al dólar

Reconoce Joni Barajas trabajo conjunto para impulsar la campaña "Kuira Bá Chihuahua" y preservar la riqueza cultural de los pueblos originarios
Exige Sindicatura a IMPULSA y MAPERJ agilizar entregas en Bosques de San Pedro y Quinta San Carlo
Disputa entre Cártel de Sinaloa y La Línea mantiene varios frentes de violencia en Chihuahua
Sheinbaum plantea acciones para reducir el uso excesivo de celulares entre menores
DeepSeek presume liderazgo en costos de IA y supera ampliamente a sus competidores
INE aplaza decisión sobre fiscalización de procesos internos rumbo a 2027
Petróleo cae más de 4 dólares por expectativas de acuerdo entre Estados Unidos e Irán
Intervención conjunta fortalece al yen frente al dólar

Municipios

Más Noticias

Continúa programa emergente de bacheo en diez colonias de Chihuahua
Destaca Gasolinera de Chihuahua en informe de Profeco por mantener precio justo del diésel
Citan a exdirectivos y empleados de Aras por investigación federal de la CNBV