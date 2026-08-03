Secretaría Anticorrupción sanciona a 39 empresas con multas e inhabilitaciones

Lunes 3 de agosto de 2026

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que, entre enero y julio de este año, impuso sanciones económicas e inhabilitaciones a 39 empresas por irregularidades detectadas en procedimientos de contratación con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

De acuerdo con las resoluciones difundidas por la dependencia, las multas acumuladas ascienden a 18 millones 453 mil 957 pesos, mientras que las inhabilitaciones suman 32 años, cuatro meses y 18 días. Las sanciones van desde tres meses hasta dos años de suspensión para participar en contrataciones gubernamentales.

La empresa Farmacias Nacionales, S.A. de C.V. recibió la inhabilitación más prolongada, con una restricción de dos años para contratar con el Gobierno Federal.

Entre los casos más relevantes destaca Bernabeu México, sancionada con una multa de 2 millones 36 mil 520 pesos e inhabilitada por 16 meses y 24 días, luego de que se detectara la presentación de 61 constancias de capacitación falsas en una licitación de la Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas.

Asimismo, la empresa Once Cero Nueve 92 recibió una multa de 977 mil 130 pesos y una inhabilitación de un año y seis meses por presentar información falsa en una póliza de fianza relacionada con un contrato de obra pública.

Por su parte, Corporativo Mexicano Revelor fue sancionada con 953 mil 556 pesos y una inhabilitación de 21 meses por presentar documentación falsa para acreditar experiencia técnica en servicios vinculados con la refinería de Dos Bocas.

Las sanciones fueron determinadas por órganos internos de control de diversas instituciones federales, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Cultura, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Semarnat, el Servicio Postal Mexicano, el Instituto Mexicano del Petróleo y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La SABG destacó que el IMSS concentró el mayor número de procedimientos sancionadores, principalmente relacionados con licitaciones y adjudicaciones para la adquisición de medicamentos, insumos médicos, alimentos, servicios de lavandería y otros contratos de suministro y operación.

Las empresas sancionadas no podrán participar en procedimientos de contratación ni celebrar contratos con dependencias federales durante el periodo de inhabilitación establecido en cada caso.