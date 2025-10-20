Secretaría de Hacienda aclara cobro de “accesorios” en la revalidación vehicular; anuncia programa “Borrón y cuenta nueva”

Lunes 20 de octubre de 2025

José de Jesús Granillo, secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, explicó que el concepto de “accesorios” que aparece en la revalidación vehicular corresponde a recargos o multas adeudadas de ejercicios fiscales anteriores.

Granillo indicó que cada caso de recargos debe analizarse de forma particular y adelantó que el programa “Borrón y cuenta nueva” ofrecerá facilidades para que los contribuyentes puedan ponerse al corriente, no solo en la revalidación vehicular, sino también en otros impuestos.

El secretario afirmó que próximamente se anunciarán los beneficios de este programa, así como las fechas de inicio y conclusión.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, los “accesorios” son definidos como ingresos percibidos por recargos, sanciones, gastos de ejecución, indemnizaciones, entre otros, asociados a impuestos no cubiertos oportunamente, conforme a la legislación vigente.

Sin embargo, algunos ciudadanos han manifestado su inconformidad ante cobros que consideran excesivos, que van desde los 6 mil hasta los 17 mil pesos en algunos casos.