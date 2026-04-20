Secretaría de Hacienda y Crédito Público destaca inversión histórica en infraestructura educativa

Lunes 20 de abril de 2026

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró que la inversión en infraestructura educativa durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación ha superado los niveles registrados en administraciones anteriores.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Educación Pública, entre 2001 y 2018 se destinaron 304 mil 907 millones de pesos a este rubro.

En contraste, de 2018 a 2026, el monto asciende a 341 mil 786 millones de pesos, lo que representa un incremento en menor tiempo.

La dependencia destacó que estos recursos han sido orientados al fortalecimiento de espacios educativos en todo el país, con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje.

Las cifras también reflejan una tendencia creciente en la inversión por periodos: de 38 mil 452 millones de pesos entre 2001 y 2006, a 83 mil 660 millones entre 2007 y 2012, y 182 mil 975 millones entre 2013 y 2018.

Posteriormente, el monto se elevó a 228 mil 54 millones de pesos entre 2019 y 2024, con una proyección que podría alcanzar los 350 mil millones hacia 2030.

El Gobierno federal subrayó que este comportamiento confirma la prioridad otorgada al sector educativo dentro de la política pública nacional.