El Estado

19.06°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 20 de abril de 2026

Secretaría de Hacienda y Crédito Público destaca inversión histórica en infraestructura educativa

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró que la inversión en infraestructura educativa durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación ha superado los niveles registrados en administraciones anteriores.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Educación Pública, entre 2001 y 2018 se destinaron 304 mil 907 millones de pesos a este rubro.

En contraste, de 2018 a 2026, el monto asciende a 341 mil 786 millones de pesos, lo que representa un incremento en menor tiempo.

La dependencia destacó que estos recursos han sido orientados al fortalecimiento de espacios educativos en todo el país, con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje.

Las cifras también reflejan una tendencia creciente en la inversión por periodos: de 38 mil 452 millones de pesos entre 2001 y 2006, a 83 mil 660 millones entre 2007 y 2012, y 182 mil 975 millones entre 2013 y 2018.

Posteriormente, el monto se elevó a 228 mil 54 millones de pesos entre 2019 y 2024, con una proyección que podría alcanzar los 350 mil millones hacia 2030.

El Gobierno federal subrayó que este comportamiento confirma la prioridad otorgada al sector educativo dentro de la política pública nacional.

Descartan participación de agentes de EU en operativo de narcolaboratorio en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Exóticos vs cuartos de milla: rugen los motores en la cuarta fecha VIP

EE.UU. restringe visas a 75 personas ligadas al Cártel de Sinaloa

Refuerzan alumbrado en la UACH para mejorar seguridad estudiantil

La chihuahuense Alegría Villarreal Arroyo culmina con éxito el Maratón de Boston 2026
Refuerzan Regidores del PAN cercanía con vecinos de Infonavit Nacional
Julio Mercado asume dirección del IMSS en Chihuahua
CCE advierte más cierres carreteros si no mejora la seguridad
Descartan tinte político en reunión entre actores locales de Morena
Elon Musk no acude a cita judicial en Francia por investigación contra X
Antonio Carmona debuta con Bravos y fortalece cantera de FC Juárez
EE.UU. habilita portal para reembolso de aranceles tras fallo judicial

Municipios

Más Noticias

EE.UU. restringe visas a 75 personas ligadas al Cártel de Sinaloa
Urique lidera temperaturas en Chihuahua con más de 34 grados
Hoy último día para votar por Chihuahua en “Lo Mejor de México 2026”