Secretario de Defensa lamenta pérdidas en operativo contra “El Mencho”

Entre visibles emociones, el Ricardo Trevilla Trejo envió sus condolencias a las familias de los militares que perdieron la vida durante el operativo en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Trevilla Trejo destacó la labor del personal castrense involucrado en lo que calificó como “una operación militar exitosa” y señaló que la acción demuestra la fortaleza del Estado mexicano frente al crimen organizado.

El secretario relató con emoción cómo uno de los oficiales heridos falleció durante el traslado para recibir atención médica, mientras que en el mismo trayecto también murieron dos escoltas del líder criminal.

Finalmente, subrayó que el sacrificio de los elementos caídos no será olvidado y reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas para mantener la seguridad y la paz en el país.

Confirma FGR mediante pruebas genéticas la muerte de “El Mencho”

