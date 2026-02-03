Secretario de Hacienda prevé crecimiento económico de 2.5% a 3% en 2026 gracias a inversión pública

Martes 3 de febrero de 2026

El secretario de Hacienda, Edgar Abraham Amador Zamora, estimó que la economía mexicana podría crecer entre 2.5% y 3% en 2026, impulsada por el aumento de 722 mil millones de pesos en inversión pública anunciado por el Gobierno federal.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario explicó que este monto adicional equivale a casi dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), lo que tendrá un efecto directo en el crecimiento económico esperado para este año.

“Estamos añadiendo 722 mil millones, es casi dos puntos adicionales del PIB al crecimiento esperado; entonces nuestra perspectiva de crecimiento podría estar entre dos y medio y 3% para este ejercicio”, señaló Amador Zamora.

El secretario indicó que la estrategia busca que el impacto se refleje desde los primeros meses del año, de modo que la inversión en infraestructura y sectores estratégicos tenga efectos a lo largo de todo el calendario económico.

La Secretaría de Hacienda vinculó este impulso a proyectos de infraestructura, energía, agua y transporte, dentro del llamado Plan México, con el que el Gobierno federal pretende combinar crecimiento económico con bienestar social y desarrollo regional.

Amador Zamora subrayó que iniciar temprano el ejercicio del gasto es clave para detonar empleos y actividad productiva, fortaleciendo así el mercado interno durante 2026.