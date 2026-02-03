México

19.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 3 de febrero de 2026

Secretario de Hacienda prevé crecimiento económico de 2.5% a 3% en 2026 gracias a inversión pública

El secretario de Hacienda, Edgar Abraham Amador Zamora, estimó que la economía mexicana podría crecer entre 2.5% y 3% en 2026, impulsada por el aumento de 722 mil millones de pesos en inversión pública anunciado por el Gobierno federal.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario explicó que este monto adicional equivale a casi dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), lo que tendrá un efecto directo en el crecimiento económico esperado para este año.

“Estamos añadiendo 722 mil millones, es casi dos puntos adicionales del PIB al crecimiento esperado; entonces nuestra perspectiva de crecimiento podría estar entre dos y medio y 3% para este ejercicio”, señaló Amador Zamora.

El secretario indicó que la estrategia busca que el impacto se refleje desde los primeros meses del año, de modo que la inversión en infraestructura y sectores estratégicos tenga efectos a lo largo de todo el calendario económico.

La Secretaría de Hacienda vinculó este impulso a proyectos de infraestructura, energía, agua y transporte, dentro del llamado Plan México, con el que el Gobierno federal pretende combinar crecimiento económico con bienestar social y desarrollo regional.

Amador Zamora subrayó que iniciar temprano el ejercicio del gasto es clave para detonar empleos y actividad productiva, fortaleciendo así el mercado interno durante 2026.

Enero cierra con 1,050 millones de pesos recaudados por Predial en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen a operador criminal ligado a ataque contra diputados de MC en Culiacán

Invita Síndica a participar en “Mi Beca Chihuahua Excelencia Académica 2026”

Una persona muere calcinada y otra resulta lesionada en accidente sobre la carretera Parral-Durango

Nuevo frente frío mantendrá ambiente muy frío por la mañana en Chihuahua
Anuncia Obras Públicas trabajos de bacheo en varias colonias de Chihuahua
Una persona muere calcinada y otra resulta lesionada en accidente sobre la carretera Parral-Durango
Invita Síndica a participar en “Mi Beca Chihuahua Excelencia Académica 2026”
Detienen a operador criminal ligado a ataque contra diputados de MC en Culiacán
Invita Síndica a consultar resultados de becas para Estancias Infantiles
Supervisa Sindicatura servicios públicos en Jardines de Sacramento
Analiza Sindicatura viabilidad legal para recuperar adeudos del Predial

Municipios

Más Noticias

Vuelca pipa lechera en la carretera Saucillo–Delicias; no hubo lesionados
EE. UU. permitirá venta limitada de petróleo venezolano bajo supervisión de Washington
Entregan becas para Centros de Atención Infantil; benefician a mil 450 niñas y niños en Chihuahua