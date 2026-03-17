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Martes 17 de marzo de 2026

Sector acerero y automotriz advierten incertidumbre por aranceles de EU

México.- Representantes del sector acerero y automotriz advirtieron que los aranceles de hasta 50% aplicados por Estados Unidos al acero podrían mantenerse vigentes incluso durante la revisión del T-MEC, prevista para iniciar en julio.

Guillermo Vogel, presidente del consejo global de Tenaris, señaló que el escenario actual apunta a que las negociaciones se prolonguen durante gran parte del año, debido tanto a la complejidad del tema como al contexto internacional.

“El escenario se ve difícil. Es probable que las discusiones del T-MEC se extiendan y sigan en proceso”, afirmó, al considerar que el gobierno estadounidense enfrenta múltiples frentes que podrían retrasar acuerdos comerciales.

Los aranceles, aplicados bajo la Sección 232, fueron impuestos inicialmente en 2018 durante la administración de Donald Trump con una tarifa de 25%, misma que fue retirada y posteriormente reactivada en junio con un incremento al 50%.

Por su parte, Máximo Vedoya, director general de Ternium, subrayó que más allá de los plazos, lo fundamental es alcanzar un acuerdo sólido que fortalezca la producción regional.

En tanto, Sergio de la Maza Jiménez, titular de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, insistió en la necesidad de eliminar completamente los aranceles, al señalar que el objetivo es restablecer la exención y fijar tarifas en cero para el acero y el aluminio.

Desde el sector automotriz, Rogelio Garza, dirigente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, advirtió que la permanencia de estas medidas genera incertidumbre para la industria, incluso en el contexto de la revisión del tratado comercial.

“De nada servirá alcanzar un buen acuerdo del T-MEC si continúan vigentes los aranceles de la Sección 232”, afirmó, al señalar que tanto el sector acerero como el automotriz se encuentran entre los más afectados.

Analistas coinciden en que la permanencia de estos aranceles podría impactar la competitividad regional y retrasar inversiones, en un momento clave para la integración económica de América del Norte.

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