Sector empresarial exige mejoras urgentes en aeropuerto de Chihuahua

Martes 17 de marzo de 2026

Representantes del sector empresarial calificaron como inaceptable la falta de opciones de transporte y las fallas en el sistema de pago del estacionamiento en el Aeropuerto Internacional de Chihuahua General Roberto Fierro Villalobos, problemáticas que —afirman— se han intensificado en lo que va del año.

El presidente de Index Chihuahua, René Espinosa Terrazas, señaló que esta situación afecta directamente la imagen de la ciudad y el llamado turismo industrial, al tratarse del primer punto de contacto para visitantes nacionales e internacionales.

“No es posible que quienes vienen a trabajar a la ciudad tengan que esperar más de una hora por transporte debido a la falta de opciones”, expresó, al detallar que las quejas son constantes por parte de representantes de corporativos que arriban a la capital.

El empresario indicó que, aunque previamente se han sostenido reuniones con la administración del aeropuerto y con Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), la problemática ha escalado a niveles más críticos en los últimos meses.

A esta situación se suman las fallas recurrentes en el sistema de cobro del estacionamiento, particularmente en el pago con tarjeta bancaria, lo que genera molestias adicionales entre los usuarios.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Leopoldo Mares Delgado, denunció que el servicio de taxis en la terminal opera como una “mafia”, lo que provoca tiempos de espera de hasta una hora o más.

Ante ello, planteó la necesidad de ampliar las concesiones y permitir el acceso de plataformas digitales de transporte al aeropuerto, con el fin de mejorar la disponibilidad del servicio.

En el mismo sentido, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua, Alejandro Lazzarotto Rodríguez, manifestó su preocupación por la limitada oferta de transporte en ciertos horarios y por las deficiencias en el sistema de cobro del estacionamiento.

Indicó que ya se han planteado estas inquietudes a la administración del aeropuerto, la cual se comprometió a gestionar reuniones con concesionarios para buscar soluciones de fondo.

Los representantes empresariales coincidieron en que estas deficiencias no solo afectan al turismo de negocios, sino también al turismo médico, considerado un sector estratégico para la economía local, por lo que urgieron a implementar mejoras que garanticen un servicio eficiente y acorde a la relevancia de la ciudad.