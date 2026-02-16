Secuestro de mineros en la sierra de Concordia refleja escalada de violencia en Sinaloa

Lunes 16 de febrero de 2026

Al menos 12 pueblos de la sierra de Concordia, al sur del estado mexicano de Sinaloa, permanecen casi desiertos tras el secuestro de diez trabajadores de una mina de plata y oro de la empresa canadiense Vizsla Silver a finales de enero. Hasta el momento, cinco de los mineros han sido localizados muertos, mientras que los restantes continúan desaparecidos.

La región ha estado sitiada desde septiembre de 2024 por dos facciones enfrentadas del Cártel de Sinaloa, después de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, lo que ha generado desplazamiento masivo y temor entre la población, según relató Fermín Labrador, un habitante de 68 años de Chirimoyos. Algunos vecinos huyeron por miedo; otros, asegura, fueron “invitados” a abandonar sus comunidades.

El secuestro de los mineros ha puesto en duda las mejoras de seguridad proclamadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya estrategia contra los cárteles incluye despliegue militar, detenciones y decomisos de drogas en Sinaloa. Analistas como David Saucedo critican que la administración ha “administrado el conflicto” mientras la guerra interna del cártel fractura la sociedad local, obligando a los habitantes a tomar partido por alguna de las facciones.

Tras los hechos, el gobierno reforzó la presencia de tropas, se realizaron búsquedas terrestres y aéreas, y el titular federal de Seguridad, Omar García Harfuch, coordinó los operativos que permitieron encontrar cinco de los mineros asesinados en una fosa clandestina. Sin embargo, los habitantes continúan viviendo con miedo, temiendo ataques de miembros del crimen organizado o incluso de fuerzas de seguridad que han estado implicadas en incidentes previos.

El conflicto interno del Cártel de Sinaloa enfrenta a seguidores de “El Mayo” contra los de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”. De acuerdo con García Harfuch, los responsables del secuestro de los mineros pertenecían a la facción de los Chapitos y confundieron a los trabajadores con miembros de la otra facción.

Las minas, al igual que otros negocios como cultivos de aguacate y oleoductos, son blanco frecuente de extorsión o robo por parte del crimen organizado. En el caso de Concordia, Vizsla Silver decidió paralizar operaciones durante un mes en abril pasado por motivos de seguridad.

Mientras tanto, colectivos de búsqueda de desaparecidos, como los encabezados por Marisela Carrizales, siguen supervisando hallazgos de fosas clandestinas y exigiendo apoyo de las autoridades para localizar a las víctimas. En la primera semana de febrero, se encontraron 10 cuerpos en una fosa, cinco de los cuales correspondían a los mineros, y se hallaron restos adicionales en otras cuatro fosas.

La violencia también ha afectado zonas turísticas, como Mazatlán, donde se han registrado secuestros de turistas y ciudadanos en los últimos meses. La inseguridad ha limitado incluso la llegada de maestros, médicos y transporte público a muchas comunidades, dejando a los habitantes en una situación de aislamiento y temor constante.