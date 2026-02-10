Sedena autoriza a policías de cuatro estados uso de armamento exclusivo del Ejército

Martes 10 de febrero de 2026

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que al menos cuatro estados del país han recibido autorización para que sus corporaciones policiales utilicen armamento de uso exclusivo del Ejército, como ametralladoras calibre 7.62 y 5.56, tras justificar la necesidad operativa.

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, explicó que la Ley General de Armas de Fuego y Control de Explosivos contempla este supuesto, siempre y cuando los gobiernos estatales lo soliciten formalmente y cumplan con los requisitos establecidos por la dependencia federal.

“La ley permite que, cuando se considera conveniente y a solicitud de los gobiernos de los estados, se analice por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y esta dependencia puede autorizar a algunas policías, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos”, señaló el funcionario.

A pregunta expresa, Trevilla precisó que los estados que han recibido autorización son Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua.

Detalló que las armas autorizadas corresponden a ametralladoras de uso exclusivo del Ejército, en calibres 7.62 y 5.56, y subrayó que, de manera general, los fusiles automáticos no pueden ser utilizados por policías, salvo en circunstancias específicas previstas en la ley.

“Las ametralladoras son de uso exclusivo del Ejército. Ningún arma automática, incluidos los fusiles, puede ser utilizada por la Policía; únicamente armas semiautomáticas, aunque también estas pueden autorizarse bajo determinadas circunstancias”, puntualizó.

Por su parte, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre la iniciativa aprobada en el Congreso de Chiapas para permitir a policías portar armas de mayor calibre, y advirtió que el combate a la delincuencia no depende de incrementar la potencia del armamento.

“No es un asunto de armas más letales, es un asunto más de inteligencia e investigación”, afirmó la mandataria.

La Sedena reiteró que cualquier autorización para el uso de armamento de alto calibre por parte de corporaciones locales está sujeta a estrictos controles, supervisión y cumplimiento de la normatividad vigente.