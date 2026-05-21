Sedena releva a 28 mandos militares en nueve estados del país

Jueves 21 de mayo de 2026

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó durante las últimas semanas una serie de cambios en la estructura militar del país con el relevo de 28 generales en distintas regiones estratégicas, como parte de las acciones para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Entre las zonas militares donde se efectuaron los cambios destacan la 9/a Zona Militar en Culiacán, Sinaloa; la 11/a Zona Militar en Guadalupe, Zacatecas; la 12/a Zona Militar en San Luis Potosí; así como las zonas militares de Jalisco, Guerrero, Estado de México, Coahuila, Oaxaca y Chiapas.

De acuerdo con la Sedena, estos movimientos forman parte de los procesos institucionales de rotación de mandos y tienen como objetivo reforzar las tareas operativas y de coordinación en materia de seguridad en distintas entidades del país.

Fuentes consultadas al interior de la Defensa señalaron que este tipo de relevos se realizan de manera periódica y forman parte de la dinámica normal de las Fuerzas Armadas, ya que los mandos suelen permanecer entre uno y tres años antes de ser rotados a nuevas responsabilidades.

El especialista en seguridad nacional Daniel C. Santander explicó que los cambios no necesariamente responden a coyunturas políticas o crisis específicas, sino a estrategias de reorganización y fortalecimiento operativo dentro del Ejército Mexicano.

Los relevos ocurren en medio de los esfuerzos del Gobierno Federal por mantener presencia militar en regiones consideradas prioritarias por temas de violencia, narcotráfico y combate a grupos delictivos.