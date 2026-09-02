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Miércoles 2 de septiembre de 2026

Segundo Simulacro Nacional 2026 será el 19 de septiembre; alerta llegará a celulares

Ciudad de México.- El próximo sábado 19 de septiembre, a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2026, ejercicio que busca fortalecer la cultura de protección civil y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) convocó a instituciones públicas y privadas de todo el país a participar y señaló que cada entidad podrá adoptar una hipótesis acorde con los riesgos de su región, ya que no todo México enfrenta las mismas amenazas.

Para este ejercicio se contemplan cinco escenarios sísmicos hipotéticos en distintas regiones del territorio nacional, incluyendo las zonas Centro, Noroeste, Noreste, Península de Yucatán y Golfo de Tehuantepec.

Uno de los aspectos relevantes será nuevamente el uso del Sistema de Alertamiento Masivo, mediante el cual los teléfonos celulares compatibles recibirán un mensaje de prueba. En Chihuahua también se prevé la activación de la alerta en dispositivos móviles, por lo que la población no deberá alarmarse al recibirla.

El simulacro permitirá poner a prueba protocolos de evacuación, comunicación y coordinación entre autoridades, instituciones, empresas y ciudadanía, además de identificar áreas de oportunidad para responder ante una emergencia real.

La CNPC recomendó mantenerse pendiente de sus canales oficiales y recordó que el objetivo del ejercicio es que familias, centros de trabajo, escuelas e instituciones conozcan previamente qué hacer y cómo actuar ante una situación de riesgo.

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