Seguridad en la capital muestra mejoras gracias a operativos y detenciones

Martes 24 de febrero de 2026

El director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas, informó este 24 de febrero que la incidencia reciente en materia de seguridad refleja los efectos de los operativos y estrategias de prevención implementados por las autoridades.

Hasta la fecha, se tienen registrados 15 eventos relacionados con esta problemática. Además, cerca de nueve personas han sido detenidas en vinculación con estos hechos, lo que ha contribuido significativamente a disminuir la tensión en la capital.

Salas subrayó que los resultados observados en la gráfica presentada evidencian que la estrategia preventiva y operativa está generando efectos positivos en la contención de los incidentes.