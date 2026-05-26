El Estado

25.37°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 26 de mayo de 2026

Seis meses sin rastro de funcionarios desaparecidos en Moris; familias exigen avances

A seis meses de la desaparición de tres funcionarios del Ayuntamiento de Moris, sus familiares continúan exigiendo resultados en las investigaciones y la localización de Othoniel Meraz Vargas, Francisco Efrén Amado Guevara y Jesús Adrián Torres Servín, quienes fueron vistos por última vez el 19 de noviembre de 2025.

De acuerdo con información proporcionada por la organización Justicia para Nuestras Hijas, los tres servidores públicos salieron de sus domicilios para cumplir con sus actividades laborales, pero nunca regresaron. Desde entonces, familiares y autoridades mantienen su búsqueda.

Othoniel Meraz Vargas se desempeñaba como director del Ayuntamiento de Moris, mientras que Jesús Adrián Torres Servín era director de Catastro municipal. Por su parte, Francisco Efrén Amado Guevara laboraba como chofer. La comunicación con ellos se perdió alrededor de las 20:30 horas de aquel día.

Familiares denunciaron que los avances en la investigación han sido limitados y señalaron que la incertidumbre ha generado un profundo impacto emocional. Una de las esposas de los desaparecidos manifestó que continúan solicitando mayor apoyo de las autoridades para esclarecer el caso y dar con su paradero.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua mantiene abiertas las investigaciones a través de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, que ha realizado diversos operativos y rastreos en la región para intentar localizar a las víctimas.

Como parte de las acciones de búsqueda, la Fiscalía ofrece una recompensa de 200 mil pesos a quien proporcione información útil, veraz y oportuna que contribuya a la localización de los tres funcionarios desaparecidos.

Las autoridades reiteraron que cualquier dato relacionado con el caso puede reportarse de manera anónima a través de los números de emergencia 911 y 089, mientras continúan las labores de búsqueda en la zona serrana del estado.

Respalda CCE a Maru Campos y pide evitar la politización; advierte sobre desaceleración económica

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Respalda la economía familiar el alcalde Marco Bonilla con “Mi Bolsa Escolar”: Myrna Monge

Detienen en Nuevo Casas Grandes a hombre acusado de violación agravada y pornografía infantil

Entrega Coesvi máquina adobera a Manuel Benavides para impulsar construcción de vivienda

Morena defiende actuación de la FGR en caso Maru Campos y rechaza persecución política
Supervisa ASE y Sindicatura la rehabilitación de medidores de agua potable en el Centro Histórico
Fiscalía investiga agresión de motociclistas en Parral; analizan excluir al club involucrado
CCE Chihuahua ratifica liderazgo, incorpora nuevos organismos y fortalece agenda empresarial
Sheinbaum reconoce labor de Andy López Beltrán en Morena; destaca afiliación de 12 millones
Adán Augusto respalda a Andy López Beltrán; asegura que ganará “caminando”
Suma casi 38 mil firmas petición digital de apoyo a Maru Campos
Convocan a “calcatón” ciudadano en apoyo a Maru Campos en Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Revivirán en Riva Palacio la histórica boda de Pancho Villa y Luz Corral
Renuncia jueza de Sonora tras polémica por cargo partidista en Morena
Capturan en Sonora a presunto sobrino de “El Chapo” Guzmán; aseguran arsenal y droga en Chiapas