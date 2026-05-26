Seis meses sin rastro de funcionarios desaparecidos en Moris; familias exigen avances

Martes 26 de mayo de 2026

A seis meses de la desaparición de tres funcionarios del Ayuntamiento de Moris, sus familiares continúan exigiendo resultados en las investigaciones y la localización de Othoniel Meraz Vargas, Francisco Efrén Amado Guevara y Jesús Adrián Torres Servín, quienes fueron vistos por última vez el 19 de noviembre de 2025.

De acuerdo con información proporcionada por la organización Justicia para Nuestras Hijas, los tres servidores públicos salieron de sus domicilios para cumplir con sus actividades laborales, pero nunca regresaron. Desde entonces, familiares y autoridades mantienen su búsqueda.

Othoniel Meraz Vargas se desempeñaba como director del Ayuntamiento de Moris, mientras que Jesús Adrián Torres Servín era director de Catastro municipal. Por su parte, Francisco Efrén Amado Guevara laboraba como chofer. La comunicación con ellos se perdió alrededor de las 20:30 horas de aquel día.

Familiares denunciaron que los avances en la investigación han sido limitados y señalaron que la incertidumbre ha generado un profundo impacto emocional. Una de las esposas de los desaparecidos manifestó que continúan solicitando mayor apoyo de las autoridades para esclarecer el caso y dar con su paradero.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua mantiene abiertas las investigaciones a través de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, que ha realizado diversos operativos y rastreos en la región para intentar localizar a las víctimas.

Como parte de las acciones de búsqueda, la Fiscalía ofrece una recompensa de 200 mil pesos a quien proporcione información útil, veraz y oportuna que contribuya a la localización de los tres funcionarios desaparecidos.

Las autoridades reiteraron que cualquier dato relacionado con el caso puede reportarse de manera anónima a través de los números de emergencia 911 y 089, mientras continúan las labores de búsqueda en la zona serrana del estado.