Semana corta para alumnos de educación básica; habrá puente por Consejo Técnico

Lunes 23 de febrero de 2026

Los estudiantes de nivel básico tendrán una semana corta, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante esta semana, las y los alumnos solo asistirán a clases cuatro días, ya que el viernes 27 de febrero se suspenderán las actividades escolares debido a la realización del Consejo Técnico Escolar.

Aunque no habrá clases para los estudiantes, el personal docente sí acudirá a los planteles para participar en esta jornada de trabajo académico y administrativo.

Las actividades se reanudarán de manera regular el lunes 3 de marzo.