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Jueves 7 de mayo de 2026

Semar rescata a 11 náufragos y asegura cargamentos de cocaína en el Pacífico

La Secretaría de Marina informó que durante tres operaciones marítimas realizadas en aguas del Océano Pacífico, cerca de las costas de Guerrero, fueron rescatadas 11 personas náufragas y asegurados diversos cargamentos de cocaína.

De acuerdo con la dependencia, las personas rescatadas recibieron atención médica y posteriormente fueron puestas a disposición de autoridades migratorias para definir su situación.

En una acción adicional, elementos navales realizaron la inspección de un buque portacontenedores en Manzanillo, donde localizaron a tres personas extranjeras que viajaban como polizones, quienes fueron entregadas a las autoridades correspondientes.

Durante los operativos también se aseguraron 63 bultos con cocaína en distintos puntos:

22 paquetes con aproximadamente 334 kilogramos de cocaína flotando al suroeste de Guerrero
7 paquetes localizados en el mar cercano a Manzanillo
34 paquetes hallados frente a las costas de Acapulco

La Semar destacó que, con estas acciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre, se han asegurado más de 65.5 toneladas de droga en aguas nacionales, como parte de las estrategias para combatir al crimen organizado.

Asegura FGR más de 50 toneladas de precursores químicos en narcolaboratorio de Chihuahua

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