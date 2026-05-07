Semar rescata a 11 náufragos y asegura cargamentos de cocaína en el Pacífico

Jueves 7 de mayo de 2026

La Secretaría de Marina informó que durante tres operaciones marítimas realizadas en aguas del Océano Pacífico, cerca de las costas de Guerrero, fueron rescatadas 11 personas náufragas y asegurados diversos cargamentos de cocaína.

De acuerdo con la dependencia, las personas rescatadas recibieron atención médica y posteriormente fueron puestas a disposición de autoridades migratorias para definir su situación.

En una acción adicional, elementos navales realizaron la inspección de un buque portacontenedores en Manzanillo, donde localizaron a tres personas extranjeras que viajaban como polizones, quienes fueron entregadas a las autoridades correspondientes.

Durante los operativos también se aseguraron 63 bultos con cocaína en distintos puntos:

22 paquetes con aproximadamente 334 kilogramos de cocaína flotando al suroeste de Guerrero

7 paquetes localizados en el mar cercano a Manzanillo

34 paquetes hallados frente a las costas de Acapulco

La Semar destacó que, con estas acciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre, se han asegurado más de 65.5 toneladas de droga en aguas nacionales, como parte de las estrategias para combatir al crimen organizado.