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Lunes 28 de septiembre de 2026

Semblanza de Cruz Pérez Cuéllar

Cruz Pérez Cuéllar, nacido el 16 de enero de 1969 en Ciudad Juárez, es abogado y político chihuahuense. Su trayectoria abarca más de tres décadas y ha pasado por PAN, Movimiento Ciudadano y Morena, además de ocupar cargos en los ámbitos legislativo y municipal.

Su carrera partidista comenzó en el PAN, donde militó de 1988 a 2015. Dentro de Acción Nacional llegó a ser presidente estatal en Chihuahua, coordinador de diputados locales, diputado federal en dos ocasiones y ocupó diversos cargos partidistas.

Tras separarse del PAN se incorporó a Movimiento Ciudadano, donde permaneció entre 2015 y 2017. En 2016 fue candidato de MC a gobernador de Chihuahua, elección en la que no obtuvo el triunfo.

Posteriormente se vinculó con Morena. En 2018 fue electo senador por Chihuahua por la coalición encabezada por ese partido. Más adelante dejó el Senado para competir por la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, que ganó en 2021, y consiguió la reelección en 2024.

Nueva encomienda

La noche del 28 de septiembre de 2026, Morena anunció a Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, después del proceso interno en el que participaron Andrea Chávez, Martín Chaparro y Luis Carlos Arrieta, entre otros perfiles considerados.

La encomienda consiste en encabezar los trabajos políticos y territoriales del movimiento en Chihuahua rumbo al proceso electoral de 2027. El nombramiento es una coordinación partidista y no constituye, por sí solo, el registro formal de una candidatura a gobernador ante la autoridad electoral.

Partidos en su trayectoria: PAN (1988-2015) → Movimiento Ciudadano (2015-2017) → Morena/coalición encabezada por Morena (desde 2018 en cargos de elección).

Designa Morena a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador en Chihuahua rumbo a 2027

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