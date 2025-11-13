Chihuahua

15.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 13 de noviembre de 2025

Semifinales y final del Torneo Interfacultades +UACh 2025 de béisbol

El Torneo Interfacultades +UACh 2025 en la disciplina de béisbol entra en su fase final tras más de dos meses de intensa actividad deportiva.

Los Tractores de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales se enfrentarán a los Castores de Ingeniería en la semifinal, programada para el martes 18 de noviembre a las 11:00 horas en el Campo Pablo “Borrega” Tamez, ubicado en el Campus II de la UACh.

El ganador de este encuentro se medirá en la gran final contra los Vikingos de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, que ya aseguraron su lugar en el partido decisivo. La final se celebrará el jueves 20 de noviembre a las 11:00 horas en el mismo campo, seguida de la entrega de trofeos de campeón y subcampeón, así como el reconocimiento al jugador más valioso del torneo.

El torneo ha completado recientemente otras disciplinas:

La semana pasada concluyó el fútbol soccer varonil.

El fútbol 7×7 femenil tuvo sus finales el martes anterior.

Este viernes se jugarán las semifinales de tochito en ambas ramas.

El básquetbol tendrá sus semifinales el próximo miércoles 19 de noviembre.

Calendario béisbol +UACh 2025:

Día Hora Equipo 1 Equipo 2 Sede Instancia
Mar 18 nov 11:00 Agrícolas Ingeniería Campo Pablo “Borrega” Tamez Semifinal
Jue 20 nov 11:00 FCCF Ganador Semifinal Campo Pablo “Borrega” Tamez Final

PRI y productores chihuahuenses piden a Claudia Sheinbaum revisar la nueva Ley de Agua

