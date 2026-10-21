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Miércoles 21 de octubre de 2026

Senado aprueba ley para impulsar pagos electrónicos; prevén incentivos en gasolineras

Ciudad de México.– El Senado de la República aprobó en lo general la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con la que se busca ampliar el uso de medios electrónicos y reducir gradualmente las operaciones en efectivo en México.

La estrategia contempla avanzar inicialmente en sectores como gasolineras y casetas de peaje, además de generar incentivos para que consumidores y establecimientos adopten tarjetas, transferencias y otras herramientas digitales.

En este contexto, instituciones financieras y empresas de medios de pago han comenzado a promover beneficios relacionados con la compra de combustible. Mastercard, por ejemplo, mantiene una promoción que ofrece la posibilidad de obtener gasolina gratis durante un año mediante determinadas tarjetas y bancos participantes, con vigencia anunciada hasta el 30 de noviembre.

Otro de los cambios previstos es la denominada “Cuenta Fácil”, anteriormente identificada como “N2 Bis”, diseñada principalmente para micro y pequeños negocios, así como trabajadores independientes.

La cuenta podría abrirse de manera remota mediante la aplicación de una institución bancaria, presentando identificación oficial y comprobante de domicilio, sin necesidad de contar con RFC.

El esquema diseñado por el Banco de México permitiría depósitos mensuales de hasta 15 mil Udis, equivalentes a poco más de 130 mil pesos, además de recibir pagos mediante transferencias electrónicas como SPEI y CoDi.

La iniciativa busca facilitar la incorporación de pequeños comercios y trabajadores independientes al sistema financiero, al tiempo que pretende disminuir la dependencia del efectivo y ampliar la utilización de mecanismos digitales para realizar y recibir pagos.

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