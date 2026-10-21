Senado aprueba ley para impulsar pagos electrónicos; prevén incentivos en gasolineras

Miércoles 21 de octubre de 2026

Ciudad de México.– El Senado de la República aprobó en lo general la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con la que se busca ampliar el uso de medios electrónicos y reducir gradualmente las operaciones en efectivo en México.

La estrategia contempla avanzar inicialmente en sectores como gasolineras y casetas de peaje, además de generar incentivos para que consumidores y establecimientos adopten tarjetas, transferencias y otras herramientas digitales.

En este contexto, instituciones financieras y empresas de medios de pago han comenzado a promover beneficios relacionados con la compra de combustible. Mastercard, por ejemplo, mantiene una promoción que ofrece la posibilidad de obtener gasolina gratis durante un año mediante determinadas tarjetas y bancos participantes, con vigencia anunciada hasta el 30 de noviembre.

Otro de los cambios previstos es la denominada “Cuenta Fácil”, anteriormente identificada como “N2 Bis”, diseñada principalmente para micro y pequeños negocios, así como trabajadores independientes.

La cuenta podría abrirse de manera remota mediante la aplicación de una institución bancaria, presentando identificación oficial y comprobante de domicilio, sin necesidad de contar con RFC.

El esquema diseñado por el Banco de México permitiría depósitos mensuales de hasta 15 mil Udis, equivalentes a poco más de 130 mil pesos, además de recibir pagos mediante transferencias electrónicas como SPEI y CoDi.

La iniciativa busca facilitar la incorporación de pequeños comercios y trabajadores independientes al sistema financiero, al tiempo que pretende disminuir la dependencia del efectivo y ampliar la utilización de mecanismos digitales para realizar y recibir pagos.