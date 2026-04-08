Senado aprueba uso de recursos de Afores para proyectos de infraestructura

Miércoles 8 de abril de 2026

El Senado de la República aprobó con 84 votos a favor y 28 en contra la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual permitirá que una parte de los recursos administrados por las Afores —seis billones de pesos pertenecientes a 73 millones de trabajadores— pueda destinarse a proyectos de infraestructura pública, privada y social.

Actualmente, entre 8 y 9% de los fondos de las Afores se invierte en infraestructura mediante CKDs y CERPIs, pese a que la regulación permite hasta 30%. La nueva legislación busca ampliar dicha participación y facilitar la entrada de inversión público-privada a proyectos considerados estratégicos para el desarrollo nacional.

La discusión estuvo marcada por críticas de la oposición. La senadora del PRI Claudia Anaya acusó que la reforma abre la puerta a utilizar el ahorro de los trabajadores para financiar proyectos gubernamentales. En tanto, la panista Imelda Sanmiguel Sánchez señaló contradicciones del partido en el poder, al afirmar que ahora impulsan mecanismos de participación privada que durante años rechazaron. Advirtió además que el financiamiento podría derivar en mayor endeudamiento.

Por otro lado, la senadora Alejandra Barrales reconoció avances en la apertura a la inversión privada, pero llamó a garantizar certidumbre jurídica para no inhibir la llegada de capital, señalando que decisiones como la reciente resolución de la Suprema Corte que permite a la UIF bloquear cuentas sin orden judicial generan señales contrarias.

La ley contempla la creación de vehículos de Propósito Específico, a través de fideicomisos públicos o privados, para coordinar inversiones; así como un Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, encabezado por el titular del Ejecutivo Federal, encargado de trazar prioridades y estrategias de largo plazo.