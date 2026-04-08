México

15.37°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 8 de abril de 2026

Senado aprueba uso de recursos de Afores para proyectos de infraestructura

El Senado de la República aprobó con 84 votos a favor y 28 en contra la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual permitirá que una parte de los recursos administrados por las Afores —seis billones de pesos pertenecientes a 73 millones de trabajadores— pueda destinarse a proyectos de infraestructura pública, privada y social.

Actualmente, entre 8 y 9% de los fondos de las Afores se invierte en infraestructura mediante CKDs y CERPIs, pese a que la regulación permite hasta 30%. La nueva legislación busca ampliar dicha participación y facilitar la entrada de inversión público-privada a proyectos considerados estratégicos para el desarrollo nacional.

La discusión estuvo marcada por críticas de la oposición. La senadora del PRI Claudia Anaya acusó que la reforma abre la puerta a utilizar el ahorro de los trabajadores para financiar proyectos gubernamentales. En tanto, la panista Imelda Sanmiguel Sánchez señaló contradicciones del partido en el poder, al afirmar que ahora impulsan mecanismos de participación privada que durante años rechazaron. Advirtió además que el financiamiento podría derivar en mayor endeudamiento.

Por otro lado, la senadora Alejandra Barrales reconoció avances en la apertura a la inversión privada, pero llamó a garantizar certidumbre jurídica para no inhibir la llegada de capital, señalando que decisiones como la reciente resolución de la Suprema Corte que permite a la UIF bloquear cuentas sin orden judicial generan señales contrarias.

La ley contempla la creación de vehículos de Propósito Específico, a través de fideicomisos públicos o privados, para coordinar inversiones; así como un Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, encabezado por el titular del Ejecutivo Federal, encargado de trazar prioridades y estrategias de largo plazo.

Exhiben hundimientos en pilotes del Tramo 5 del Tren Maya; activistas alertan riesgos estructurales

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Capacitan a funcionarios de 19 municipios en modernización catastral en Cuauhtémoc

Realizarán Semana Municipal contra el Acoso Callejero: Paty Ulate

Puentes Chihuahua-Aldama/Fuerza Aérea y Nogales/Industrias avanzan 56% en construcción

Invita Manque Granados al tercer “Sabadito Emprendedor” con taller gratuito de jabones artesanales
Libera juez a Petrona en Chiapas; determinan que actuó en legítima defensa tras sufrir violencia
Inicia retiro de escombros en tienda Hualong tras incendio en el Centro de Chihuahua
Realizan operativo extraordinario en el CERESO No. 2 de Chihuahua
Vinculan a proceso a hombre acusado de feminicidio en Punta Oriente
Indignación en redes: exhiben a mujer rarámuri siendo incitada a vapear durante festejos de Semana Santa
¡Todo o nada! Este miércoles y jueves se definen los semifinalistas del torneo
Aseguran Nissan March robado tras ataque a sexagenario en la colonia Campesina

Municipios

Más Noticias

Rusia y China vetan resolución de la ONU para reabrir el estrecho de Ormuz en medio de tensiones globales
Petróleo cae con fuerza tras anuncio de alto el fuego entre EE.UU. e Irán
Trump afirma que EE.UU. e Irán eliminarán restos nucleares y descarta enriquecimiento de uranio