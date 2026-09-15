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Martes 15 de septiembre de 2026

Senado autoriza ingreso de 139 militares de EU a Chihuahua

El Senado de la República autorizó el ingreso a México de 139 elementos del Ejército de Estados Unidos, quienes participarán en un ejercicio militar conjunto del 20 al 30 de septiembre de 2026 en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, Chihuahua.

La solicitud presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue aprobada por unanimidad con 75 votos a favor, bajo el carácter de urgente resolución.

Los militares estadounidenses pertenecen a la 101/a División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos y arribarán con armamento a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea estadounidense.

El ejercicio tiene como objetivo fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos mediante actividades de planeación y ejecución de operaciones militares conjuntas.

De acuerdo con el Senado, la participación se desarrollará bajo principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

Las tropas llegarán el próximo 20 de septiembre a la 5/a Zona Aérea Militar de Santa Gertrudis y permanecerán en territorio mexicano hasta el 30 de septiembre, fecha en la que está programado su retorno a Estados Unidos.

El ejercicio busca además fortalecer los mecanismos de cooperación militar entre ambos países y mejorar la preparación individual y colectiva de sus fuerzas armadas.

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