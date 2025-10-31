Internacional

26.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 31 de octubre de 2025

Senado de Estados Unidos aprueba resolución para revertir aranceles de Trump

Washington, D.C. – La mayoría del Senado de Estados Unidos aprobó una resolución que busca revertir los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump durante su administración, en una clara muestra de descontento entre los legisladores hacia las políticas comerciales implementadas en aquel periodo.

Lo destacable del hecho es que la Cámara Alta cuenta con mayoría republicana, por lo que la aprobación refleja divisiones internas dentro del propio partido. Aun así, varios senadores del bloque oficialista votaron junto con los demócratas para impulsar la medida.

Durante la semana, el Senado también aprobó resoluciones que pretenden poner fin a los aranceles impuestos sobre Brasil y Canadá, los cuales habían generado tensiones diplomáticas y comerciales con ambos países.

La resolución fue aprobada por 51 votos a favor y 47 en contra, y aunque no elimina directamente los aranceles, deja en evidencia el creciente descontento hacia las medidas proteccionistas impuestas en años anteriores.

Sin embargo, la iniciativa no entrará en vigor a menos que sea aceptada por las autoridades ejecutivas. El propio Trump —quien ha reiterado su intención de mantener una postura dura en materia comercial— aseguró con anterioridad que vetaría cualquier intento de limitar su poder sobre las políticas arancelarias, lo que hace improbable la implementación de esta resolución.

Con este resultado, el Senado envía una señal política significativa sobre la necesidad de revisar la política comercial estadounidense, marcando un nuevo episodio de tensión entre el Congreso y el Ejecutivo en torno al rumbo económico del país.

