Senado eroga más de 27 mil pesos para retrato de Gerardo Fernández Noroña, generando controversia sobre austeridad

Jueves 20 de noviembre de 2025

El Senado de la República ha erogado más de 27 mil pesos de recursos públicos para la adquisición de un retrato al óleo del senador Gerardo Fernández Noroña, lo que ha generado controversia debido a los cuestionamientos hacia Morena sobre su política de austeridad.

Meses antes de la compra, Fernández Noroña había presumido su retrato cuando aún ocupaba el cargo de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta. En esa ocasión, mostró su cuadro como parte de las ceremonias de protocolo de la cámara.

El portal de noticias Eme Equis presentó una solicitud de transparencia al Senado sobre el costo del retrato, y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Senado respondió recientemente, confirmando que el gasto fue de 27 mil 840 pesos por una pintura elaborada a mano, con la técnica de óleo sobre tela y dimensiones de 40 por 50 centímetros.

El documento oficial que respalda la erogación cita el oficio SGSA/DGRMSG/LXVII2088/2025, donde se instruye dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia.

El retrato muestra a Fernández Noroña vestido con una camisa blanca, mientras su mano izquierda se encuentra levantada en un gesto de dedo pulgar hacia arriba, una señal que el propio legislador ha utilizado con frecuencia y que, según él, lo distingue de otros legisladores que han ocupado el cargo.

Fernández Noroña reveló el retrato al óleo en una ceremonia, anunciando que será colocado en la Galería de Presidentes y Presidentas del Senado, ubicada en la Antigua Casona de Xicoténcatl, un espacio donde se exhiben los retratos de los titulares que han dirigido la cámara alta a lo largo de los años.