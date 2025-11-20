El Estado

12.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 20 de noviembre de 2025

Senado eroga más de 27 mil pesos para retrato de Gerardo Fernández Noroña, generando controversia sobre austeridad

El Senado de la República ha erogado más de 27 mil pesos de recursos públicos para la adquisición de un retrato al óleo del senador Gerardo Fernández Noroña, lo que ha generado controversia debido a los cuestionamientos hacia Morena sobre su política de austeridad.

Meses antes de la compra, Fernández Noroña había presumido su retrato cuando aún ocupaba el cargo de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta. En esa ocasión, mostró su cuadro como parte de las ceremonias de protocolo de la cámara.

El portal de noticias Eme Equis presentó una solicitud de transparencia al Senado sobre el costo del retrato, y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Senado respondió recientemente, confirmando que el gasto fue de 27 mil 840 pesos por una pintura elaborada a mano, con la técnica de óleo sobre tela y dimensiones de 40 por 50 centímetros.

El documento oficial que respalda la erogación cita el oficio SGSA/DGRMSG/LXVII2088/2025, donde se instruye dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia.

El retrato muestra a Fernández Noroña vestido con una camisa blanca, mientras su mano izquierda se encuentra levantada en un gesto de dedo pulgar hacia arriba, una señal que el propio legislador ha utilizado con frecuencia y que, según él, lo distingue de otros legisladores que han ocupado el cargo.

Fernández Noroña reveló el retrato al óleo en una ceremonia, anunciando que será colocado en la Galería de Presidentes y Presidentas del Senado, ubicada en la Antigua Casona de Xicoténcatl, un espacio donde se exhiben los retratos de los titulares que han dirigido la cámara alta a lo largo de los años.

Ladrón captado en video robando vehículos en la colonia Arboledas; vecinos exigen mayor vigilancia

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Deja Feria Regional de Parral derrama superior a los 350 mil pesos

Defensa de Javier Duarte afirma que ya cumplió su condena y busca libertad anticipada

Adiós a “Doña Rafa”, el alma de los burritos en el Cobach 2

Regidores del PAN reconocen el apoyo del alcalde Marco Bonilla en la primera Posada de Deportistas del Municipio
Sheinbaum encabeza Desfile Cívico-Militar por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana
José Luis Villalobos reconoce aporte de la guía "Viva Chihuahua" a la difusión turística de la capital
Lupita Borruel impulsa jornada de salud para jubilados de Telmex en coordinación con IMPAS y Secretaría de Salud
Localizan restos de hombre desaparecido hace 21 años en Connecticut
Localizan a dos hombres ejecutados y una camioneta incinerada en Nonoava
Fallece Alfredo Elías Ayub, exdirector de la CFE, a los 75 años
Presentan “Mi Entorno Rosa”, programa comunitario para prevenir adicciones desde los hogares

Municipios

Más Noticias

Apoya Estado con paquetes de alimento a habitantes de comunidades de Carichí
Plagian a conductor y le roban camioneta en la vía corta Chihuahua–Parral
Hoy cierra la convocatoria para elegir al titular de la Auditoría Superior del Estado