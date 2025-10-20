México

Lunes 20 de octubre de 2025

Senado impulsa aumento del salario mínimo a dos canastas básicas para 2026

En el Senado de la República se promueve un proyecto para elevar el salario mínimo general a un nivel equivalente a dos canastas básicas alimentaria y no alimentaria, lo que representaría un incremento del 17% para 2026.

La iniciativa, impulsada por senadores de Movimiento Ciudadano, busca modificar la Constitución para que el salario mínimo nunca esté por debajo del costo de estas dos canastas básicas, cuyo valor alcanzó en septiembre pasado 9,481.68 pesos mensuales.

Con la desaparición del Coneval, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se encarga de medir la línea de pobreza por ingreso, actualizada mensualmente, la cual incluye el precio de alimentos, bienes y servicios esenciales.

El proyecto argumenta que entre enero de 2021 y enero de 2025 el salario mínimo ha tenido un aumento acumulado del 56.7%, y que un incremento adicional del 17% es tanto realista como necesario para continuar la ruta hacia la erradicación de la pobreza laboral en México.

Aunque el estándar ideal sería que el salario mínimo equivalga a 3.3 veces la línea de pobreza por ingreso (considerando que el hogar promedio tiene 3.3 integrantes), lo que implicaría un aumento del 82%, la propuesta busca un crecimiento gradual y paulatino para alcanzar dos canastas básicas sin sobrepasar el 1 de enero de 2027.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) será la encargada de definir el plan de implementación progresiva.

Contexto histórico y reciente

En 2016, una reforma constitucional desindexó el salario mínimo para evitar que se usara como referencia para cálculos legales y sanciones, preparando el terreno para aumentos significativos.

Desde 2018, con la administración de Andrés Manuel López Obrador, se han aplicado incrementos de dos dígitos al salario mínimo como parte de una política de recuperación salarial, además del compromiso adquirido en el T-MEC para mejorar condiciones laborales.

De 2018 a 2024, el salario mínimo diario pasó de 88.40 a 248.90 pesos, un aumento acumulado del 110%.

En 2025, el incremento fue del 12%, situando el salario mínimo en 278.80 pesos diarios, acumulando un alza del 135% desde 2018.

La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a que, al final de su sexenio, el salario mínimo alcance un umbral de 2.5 canastas básicas.

