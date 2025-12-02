El Estado

Martes 2 de diciembre de 2025

Senador Mario Vázquez acusa que nueva Ley de Aguas mantiene criminalización contra productores

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, advirtió que la nueva versión de la Ley de Aguas, que está por votarse en el Congreso de la Unión, no modifica el fondo de la propuesta original y continúa representando un riesgo para los productores del país.

Diputados federales anunciaron ajustes recientes a la iniciativa, luego de cinco días de protestas de agricultores, con el fin de permitir la herencia de concesiones y proteger a las familias del sector. Los cambios se realizaron después de que la presidenta Claudia Sheinbaum aceptara integrar modificaciones a la propuesta.

Sin embargo, Vázquez señaló que, aunque se incorporó esa demanda, la nueva versión sustituye las transmisiones automáticas de derechos de agua, un mecanismo que por décadas brindó certeza jurídica a los productores, “por un modelo de reasignaciones burocráticas” que, afirmó, abre la puerta a discrecionalidad y afecta la seguridad de quienes dependen del recurso hídrico.

El legislador panista también advirtió que la iniciativa mantiene elementos que criminalizan al productor, pues contempla como infracciones o incluso delitos la construcción de bordos, presones, pequeñas represas o acciones destinadas a la recarga de acuíferos.

“Como si el productor agropecuario que usa bien su agua fuera el problema. Eso no es justo”, expresó.

El senador reiteró que acompañará las exigencias del sector agrícola para evitar que la nueva legislación afecte prácticas esenciales para la producción y subsistencia de miles de familias rurales.

EU celebra declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López; siguen en la mira dos hijos de "El Chapo"

