Senador Mario Vázquez denuncia aumento de deuda y afectaciones para mexicanos tras aprobación de Ley de Ingresos 2026

Jueves 30 de octubre de 2025

El senador Mario Vázquez, representante del Partido Acción Nacional (PAN), criticó duramente la aprobación de la Ley de Ingresos 2026 por parte de Morena y sus aliados, advirtiendo que la medida incrementa la deuda pública, profundiza el déficit nacional y afecta directamente a la ciudadanía.

Vázquez señaló que la deuda nacional ha crecido de manera alarmante desde 2018, pasando de 10.5 billones a más de 20 billones de pesos. Para el próximo año, el gobierno autorizó un déficit de 1.8 billones de pesos, recursos que, según el legislador, no se destinan al desarrollo, sino a gastos corrientes y al pago de intereses.

El senador advirtió que México destinará en 2026 alrededor de 1.6 billones de pesos únicamente al pago de intereses, una cifra superior al presupuesto total asignado a infraestructura, salud y educación. “Con ese dinero podrían rehabilitarse todos los hospitales del país o modernizarse la red carretera completa, pero en cambio se usará para cubrir los errores de una mala administración”, afirmó.

Además, criticó el aumento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en productos de consumo diario como refrescos, bebidas con o sin azúcar, tabaco, videojuegos y sueros orales. Vázquez aseguró que estos incrementos encarecen la vida cotidiana y están disfrazados como medidas de salud, mientras que el presupuesto para el sector salud continúa reduciéndose.

En el ámbito fiscal, el senador alertó sobre las reformas que otorgan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) poderes excesivos, como el acceso en tiempo real a la información financiera de los contribuyentes, la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) por simples presunciones y la reducción de los plazos de defensa a solo cinco días hábiles. “Más control del gobierno, menos derechos para los ciudadanos”, subrayó.

También señaló los aumentos en la Ley Federal de Derechos, que elevarán los costos de trámites, permisos sanitarios, certificados de exportación y el acceso a museos y zonas arqueológicas.

“Este paquete económico debilita al país. Una nación no crece endeudándose, sino produciendo, invirtiendo y generando confianza”, concluyó Vázquez, quien llamó a implementar un rumbo económico responsable con propuestas concretas para aliviar la carga fiscal y fomentar la inversión, tales como:

Reducir el IVA y el ISR para incentivar consumo y empleo.

Eliminar el impuesto al aguinaldo y el IVA al agua.

Permitir la deducción de medicinas y colegiaturas, además de simplificar el sistema fiscal.

Finalmente, el senador reiteró que votó en contra de una Ley de Ingresos que, en su opinión, traslada la carga de un mal gobierno a la ciudadanía.