Senador propone citar a Gobernadora y Fiscal de Chihuahua por caso de agentes de EU

Miércoles 22 de abril de 2026

El senador Juan Carlos Loera de la Rosa presentó un Punto de Acuerdo para convocar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal estatal, César Gustavo Jáuregui Moreno, a una reunión de trabajo en el Senado de la República, con el fin de esclarecer los hechos en los que fallecieron dos agentes estadounidenses.

La propuesta surge tras el accidente ocurrido en la entidad, donde también perdió la vida un comandante de la Agencia Estatal de Investigación, así como dos instructores vinculados a la Embajada de Estados Unidos en México.

De acuerdo con el documento, senadores integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales plantean que ambos funcionarios comparezcan ante dicha comisión, en conjunto con la Comisión de Seguridad Pública, para rendir cuentas sobre lo sucedido.

La reunión está programada para el martes 28 de abril a las 11:00 horas, en la sede del Senado, en la Ciudad de México, donde se busca que las autoridades estatales proporcionen información detallada sobre las circunstancias del incidente, así como el estado actual de las investigaciones.

El Punto de Acuerdo también solicita la entrega de un informe pormenorizado y documental que incluya la cronología completa de los hechos, las autoridades involucradas, las comunicaciones con instancias federales y cualquier actuación realizada conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional.

Con esta solicitud, el Senado busca contar con elementos suficientes para esclarecer el caso y garantizar la transparencia en torno a un hecho que ha generado atención a nivel nacional e internacional.