Senadora de Morena amaga con citar a Aeroméxico por restricciones en Sala VIP

Lunes 19 de octubre de 2026

La senadora de Morena Malú Micher generó polémica luego de anunciar que propondrá citar a representantes de Aeroméxico para que expliquen los cambios en sus políticas de acceso a las Salas Premier de los aeropuertos.

La legisladora reclamó en redes sociales que clientes frecuentes y pasajeros con determinados boletos ya no pueden ingresar a estas salas bajo las mismas condiciones, además de cuestionar otros aspectos del servicio.

Micher señaló que planteará en el Senado una reunión con la aerolínea para conocer las razones de las nuevas disposiciones.

Su publicación provocó críticas de usuarios y del diputado panista Federico Döring, quienes cuestionaron que utilice su posición legislativa para abordar una situación que consideran de carácter personal, frente a otros problemas nacionales.

La senadora también dirigió su inconformidad a Profeco para solicitar atención al cambio en las condiciones del servicio.