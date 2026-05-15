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Viernes 15 de mayo de 2026

Senadores de EU impulsan iniciativa contra robo de combustible ligado a cárteles mexicanos

Senadores de los partidos Republicano y Demócrata presentaron este jueves una iniciativa de ley que, de ser aprobada, obligaría al Pentágono a entregar un informe al Capitolio de Estados Unidos sobre el robo de combustible y otros hidrocarburos que, según legisladores estadounidenses, fomenta la violencia criminal en México.

La propuesta fue presentada por el senador republicano por Texas, John Cornyn, y la senadora demócrata por Nevada, Jacky Rosen.

La iniciativa destaca el papel que juega el combustible robado, conocido como “huachicol”, en el financiamiento de organizaciones criminales en México, así como su presunto tráfico a través de la frontera entre ambos países.

“Los cárteles y otros grupos criminales en México están desarrollando métodos cada vez más sofisticados para robar o contrabandear productos de hidrocarburos, venderlos en el mercado negro y utilizar las ganancias para financiar el narcotráfico y la trata de personas”, señaló Cornyn.

La propuesta, denominada Ley para Detener el Fomento a la Violencia de los Cárteles, ordenaría al Pentágono presentar recomendaciones para combatir el contrabando de hidrocarburos, fortalecer capacidades institucionales y compartir inteligencia con agencias civiles.

Por su parte, Rosen afirmó que el robo de combustible se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos no relacionadas con el narcotráfico para los grupos criminales.

Los legisladores también señalaron que el problema ha tenido impacto en territorio estadounidense debido a esquemas de contrabando transfronterizo, incluyendo redes presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.

La iniciativa deberá avanzar primero en comités del Senado estadounidense y posteriormente ser votada en el pleno. Después tendría que seguir un proceso similar en la Cámara de Representantes antes de ser enviada al Ejecutivo para su eventual promulgación.

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