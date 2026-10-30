Senadores de otros partidos cuestionan acusación contra César Jáuregui; Carolina Viggiano, del PRI, se pronuncia sobre el caso

Viernes 30 de octubre de 2026

Los cuestionamientos a la acusación de traición a la patria contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, han trascendido las filas del Partido Acción Nacional (PAN) y alcanzado a legisladores de otras fuerzas políticas, como la senadora del PRI Carolina Viggiano Austria, quien señaló que los hechos atribuidos al exfuncionario no corresponden a esa figura jurídica.

Durante una entrevista con medios de comunicación en el Senado de la República, difundida por Pie de Nota, la legisladora priista cuestionó el uso de la acusación de traición a la patria como parte de las narrativas políticas y se refirió expresamente al caso de Jáuregui Moreno.

“Y luego hoy la usan con este señor Jáuregui. Traición a la patria significa que tú sometas a tu país frente a otra nación. Y eso no pasó en ninguno de los casos”, declaró Viggiano Austria.

El pronunciamiento resulta relevante porque proviene de una legisladora de un partido distinto al de César Jáuregui, lo que muestra que los cuestionamientos sobre la acusación federal no se limitan a sus compañeros de Acción Nacional.

La senadora sostuvo que la traición a la patria supone el sometimiento de México frente a otra nación, circunstancia que, desde su perspectiva, no se presentó en los hechos por los que se procesa al exfiscal chihuahuense.

César Jáuregui Moreno enfrenta un proceso penal federal por el delito de traición a la patria, relacionado con un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas en Chihuahua, en el que se investiga la presunta intervención de agentes extranjeros.

Actualmente permanece recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, mientras su defensa ha sostenido que no existen pruebas que acrediten que haya autorizado o tenido conocimiento de la presencia de dichos agentes.

La declaración de Carolina Viggiano se incorpora a los posicionamientos públicos de legisladores y especialistas que han expresado dudas sobre los fundamentos jurídicos de la acusación, así como sobre la aplicación de una figura penal de esta naturaleza a los hechos investigados.

De esta manera, el debate sobre el proceso contra César Jáuregui ha dejado de circunscribirse a las expresiones de solidaridad de sus compañeros panistas, al registrarse también cuestionamientos desde otras fuerzas políticas representadas en el Senado de la República.

Fuente: Declaraciones de la senadora Carolina Viggiano Austria durante entrevista con medios en el Senado de la República, difundida por Pie de Nota.