Señala Morena contradicciones del Gobierno estatal y PAN por caso César Jáuregui

Jueves 22 de octubre de 2026

Morena cuestionó la postura asumida por el Gobierno del Estado y el PAN frente al proceso que enfrenta el exfiscal general César Jáuregui Moreno, al señalar presuntas contradicciones entre declaraciones anteriores de la gobernadora Maru Campos sobre la cooperación con agencias estadounidenses y los posicionamientos surgidos después de la detención del exfuncionario.

En un pronunciamiento, el partido sostuvo que la estrategia de seguridad y la colaboración con autoridades extranjeras habían sido defendidas anteriormente por el Gobierno estatal, mientras que ahora observa un deslinde de responsabilidades respecto de los hechos que son investigados.

Morena recordó que Jáuregui fue uno de los colaboradores cercanos de Campos y formó parte de su administración, por lo que cuestionó que las responsabilidades puedan concentrarse únicamente en el exfiscal sin esclarecer qué otras autoridades conocieron o participaron en las decisiones relacionadas con los operativos investigados.

El partido también hizo referencia a los argumentos expuestos por la defensa de Jáuregui y a las críticas que diferentes integrantes del PAN han realizado sobre su detención. Ante ello, consideró necesario esclarecer qué decisiones fueron tomadas, quiénes participaron y cuál fue la responsabilidad de cada funcionario.

Morena sostuvo además que el caso ha evidenciado diferencias al interior de Acción Nacional, pero señaló que las disputas políticas no deben sustituir las explicaciones institucionales sobre lo ocurrido.

Al mismo tiempo, reconoció que la gravedad de las acusaciones exige investigaciones imparciales, respeto al debido proceso y que cualquier responsabilidad sea determinada con base en pruebas.

Finalmente, Morena pidió al Gobierno de Chihuahua ofrecer una explicación sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos investigados y el nivel de conocimiento que tuvieron las distintas autoridades involucradas.