Señala regidora del PAN plagio en propuesta de Miguel Riggs sobre movilidad urbana

Jueves 13 de noviembre de 2025

Chihuahua, Chih.- La coordinadora de la Fracción Edilicia del Partido Acción Nacional (PAN), Isela Martínez, calificó como una falta de respeto hacia las áreas técnicas del Ayuntamiento y hacia los chihuahuenses la propuesta presentada por el regidor de Morena, Miguel Alonso Riggs Baeza, al asegurar que el documento es un plagio del reglamento de movilidad del municipio de Guadalajara.

Martínez señaló que el edil morenista presentó el texto sin ninguna modificación, lo que, dijo, demuestra la poca seriedad con la que aborda un tema tan relevante como la movilidad urbana. “Es un reglamento de otro municipio sin ningún intento de adaptación a la realidad de Chihuahua”, subrayó.

La panista destacó que fue el regidor José Alfredo Navarrete, presidente de la Comisión de Gobernación, quien detectó las similitudes y corrigió el documento al identificar fragmentos copiados de manera íntegra. Esto, añadió, refleja un desconocimiento profundo del tema y una falta de respeto institucional, además de evidenciar el poco interés de Riggs por presentar iniciativas con sustento técnico y jurídico.

Recordó además que Miguel Riggs, quien preside la Comisión de Movilidad Sustentable, Seguridad Vial y Transporte, no convoca a sesiones de manera regular, y cuando lo hace, “es para presentar proyectos sin rigor técnico ni jurídico”.

“Es una burla lo que ha hecho y deja claro su desconocimiento de la realidad en nuestra ciudad. No es desconocido que, al elaborar instrumentos jurídicos, se use el derecho comparado, pero de eso a copiar literalmente, hay una gran diferencia”, concluyó Martínez.