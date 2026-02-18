México

Miércoles 18 de febrero de 2026

Señalamientos de Scherer Ibarra no bastan para indagatorias, dice Buenrostro

La secretaria de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, afirmó que los señalamientos de corrupción presentados en el libro de Julio Scherer Ibarra no son suficientes por sí solos para abrir investigaciones formales, y destacó que se requieren datos concretos para iniciar cualquier procedimiento.

Cuestionada sobre la posibilidad de que la dependencia pudiera investigar de oficio con base en lo publicado, Buenrostro explicó que la Secretaría da seguimiento a todas las denuncias recibidas, incluidas las anónimas, pero insistió en que deben existir elementos verificables.

“Cuando nos dan datos, nombres o lugares y se considera relevante, se pueden iniciar investigaciones. Cuando no hay nada de información y es solo un dicho, es complicado”, subrayó la funcionaria.

Añadió que la dependencia cuenta con recursos humanos limitados, por lo que las investigaciones se priorizan en aquellos casos donde existan pistas claras para comenzar.

Respecto a si el autor del libro podría considerarse testigo, Buenrostro aclaró que la narrativa por sí sola no constituye evidencia suficiente. “La narrativa no es suficiente para iniciar una investigación; se necesitan elementos”, puntualizó.

INE implementa home office y jornada de vacunación ante riesgo de sarampión

