Señalan a hijastro de “El Mencho” como nuevo líder del CJNG

Jueves 19 de marzo de 2026

Juan Carlos Valencia González, identificado como hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, habría asumido el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con un reporte publicado por The Wall Street Journal.

Según la información, Valencia González, conocido como “El 03”, tomó el control de la organización tras la muerte de Oseguera Cervantes el pasado 22 de febrero, durante un operativo en el estado de Jalisco.

El presunto líder, de 41 años, cuenta con ciudadanía estadounidense al haber nacido en California, lo que podría representar un reto adicional para las autoridades de Estados Unidos en caso de una eventual acción judicial en su contra.

Valencia González pertenece a una familia con amplia trayectoria en el narcotráfico. Es hijo de Armando Valencia Cornelio y de Rosalinda González Valencia, esta última vinculada al grupo criminal conocido como “Los Cuinis”.

Además, ha sido señalado como uno de los principales operadores dentro del CJNG, con presunta participación en la coordinación de células armadas, entre ellas el denominado Grupo Élite, considerado uno de los brazos operativos de mayor impacto de la organización.

Hasta el momento, autoridades mexicanas no han confirmado oficialmente este cambio en la estructura del grupo criminal.