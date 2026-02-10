Señalan omisiones de Vizsla Silver tras secuestro de 11 personas en Concordia; cinco han sido halladas sin vida

Miércoles 11 de febrero de 2026

Dos proveedores de la empresa canadiense Vizsla Silver revelaron que los 10 trabajadores de la minera y una persona adicional ajena a la compañía habrían sido secuestrados mientras dormían la mañana del 23 de enero, entre las 6:30 y 7:30 horas, en el residencial La Clementina, en el municipio de Concordia, Sinaloa.

De acuerdo con su testimonio, el grupo armado ingresó al fraccionamiento, donde los empleados rentaban viviendas como campamento. Señalaron que vecinos presenciaron el momento en que los hombres fueron sacados de las casas.

Las declaraciones fueron realizadas en entrevista para el noticiario radiofónico Reporte 100 de Hermosillo, Sonora. Los trabajadores cuestionaron que la empresa hiciera público el caso hasta el 28 de enero, cinco días después de los hechos, y afirmaron que el Gobierno federal no recibió un reporte inmediato.

Actualmente, cinco de las 11 personas afectadas han sido identificadas sin vida, mientras que seis continúan desaparecidas, entre ellas el geólogo Antonio Esparza.

Niegan versión de extorsión

Los entrevistados rechazaron que el móvil haya sido la extorsión, como se ha mencionado públicamente, y consideraron que pudo tratarse de una represalia de grupos criminales que previamente habían advertido a la empresa que abandonara la zona por falta de condiciones de seguridad.

Indicaron que desde el año pasado existían amenazas contra contratistas y personal, quienes presuntamente fueron instruidos a continuar labores pese a los riesgos. Incluso señalaron que se les pidió cambiar el color de los chalecos de seguridad, de naranja a amarillo, para ser identificados por uno de los grupos delictivos en conflicto en la región.

“El año pasado nos dijeron literalmente que nos retiráramos porque no podían garantizar nuestra seguridad”, relataron.

Proyecto en fase de exploración

Precisaron que el proyecto Pánuco se encuentra en fase de construcción de rampa y minado de prueba, sin registro de extracción de mineral ni procesamiento de metales.

También denunciaron que, tras la desaparición, la empresa habría pedido a empleados y familiares no realizar declaraciones públicas, bajo el argumento de posibles repercusiones laborales.

Sobre la versión difundida por autoridades federales de que las víctimas pudieron haber sido confundidas por grupos criminales, señalaron que uno de los hombres secuestrados no era trabajador de la mina y habría sido interceptado en la carretera, lo que —aseguraron— refuerza la hipótesis de una confusión.

Finalmente, cuestionaron que la compañía mantuviera operaciones en una zona que calificaron como “de guerra”, pese a desplazamientos de población registrados previamente en Concordia.

Las investigaciones continúan por parte de autoridades federales y estatales.