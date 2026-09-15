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Martes 15 de septiembre de 2026

Señalan posibles vínculos del “Señor de los Lamborghinis” con cercanos a Andy y Adán Augusto

Justo Aurelio Rivera Parrazales, conocido como “El Señor de los Lamborghinis”, estaría relacionado con personajes del entorno empresarial y político cercano a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y al senador Adán Augusto López Hernández, de acuerdo con información atribuida a fuentes del Gabinete de Seguridad y difundida por Proceso.

Las investigaciones sobre Rivera Parrazales contemplarían sus gastos millonarios en vehículos deportivos, relojes de alta gama y viajes internacionales, además de una presunta relación de compadrazgo con el empresario tabasqueño Amílcar Olán Aparicio.

Olán ha sido señalado públicamente por su participación en empresas que obtuvieron contratos durante recientes administraciones federales y por su cercanía con personas del entorno de López Beltrán.

También se investiga la relación de Rivera Parrazales con el fallecido empresario Daniel Flores Nava, quien encabezó Proyecta Industrial de México y fue identificado como cercano a Adán Augusto López. La compañía participó como contratista en obras vinculadas con la refinería de Dos Bocas.

Rivera Parrazales fue detenido el 17 de julio durante un operativo federal, bajo señalamientos por presuntas operaciones relacionadas con el Cártel del Noreste y La Barredora.

En redes sociales acostumbraba exhibir automóviles de lujo, entre ellos varios Lamborghini, además de relojes y viajes.

Hasta el momento, la información difundida refiere presuntos vínculos y relaciones personales o empresariales, sin que ello implique por sí mismo responsabilidad de López Beltrán o López Hernández en las conductas que se investigan.

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