Lunes 24 de noviembre de 2025

Sentencian a 22 años de prisión a “El Herrero” por homicidio en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc – El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente obtuvo una sentencia condenatoria de 22 años de prisión en contra de Jorge V. G., alias “El Herrero”, por el delito de homicidio, dictada por un Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Benito Juárez.

El ahora sentenciado fue declarado penalmente responsable de la muerte de Edgar G. V., ocurrida el 27 de agosto de 2020 en el Ejido 6 de Enero, municipio de Cuauhtémoc. Según las investigaciones, Jorge V. G., de 54 años, y la víctima, quienes eran amigos, discuten por un adeudo de dinero, tras lo cual el acusado golpeó a Edgar con un objeto contundente y le dejó caer una piedra en la cabeza, provocándole un traumatismo craneoencefálico que le causó la muerte.

El cuerpo de la víctima fue localizado tres días después en el cauce de un arroyo por lugareños, quienes alertaron a las autoridades. Jorge V. G. fue detenido el 5 de diciembre de 2023 por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión.

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que el condenado pague 616 mil pesos como reparación del daño a la familia de la víctima. La Fiscalía destacó que la sentencia refrenda el compromiso de garantizar justicia y proteger los derechos de las víctimas en la región.

Más de un millón de tráileres paralizados en México: Frente Democrático Campesino

