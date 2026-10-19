Sentencian a 41 años de prisión a hombre por feminicidio en Ciudad Juárez

Lunes 19 de octubre de 2026

Ciudad Juárez, Chih.– Un juez sentenció a 41 años de prisión a Pedro Ernesto G. R., luego de encontrarlo culpable del delito de feminicidio agravado cometido contra una mujer en Ciudad Juárez.

Los hechos ocurrieron el 17 de enero de 2025, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, donde el ahora sentenciado disparó con un arma de fuego contra la víctima, identificada con las iniciales G.J.O.O.

Tras la agresión, la mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico provocado por la herida de bala en la cabeza.

Durante el proceso, el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de Mujeres por Razones de Género presentó las pruebas con las que acreditó ante el tribunal la responsabilidad penal de Pedro Ernesto G. R.

Luego de analizar los elementos presentados durante el juicio, la autoridad judicial emitió el fallo condenatorio y estableció una pena de 41 años de cárcel.

Pedro Ernesto G. R. deberá cumplir la sentencia en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 3 de Ciudad Juárez.