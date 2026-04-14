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Martes 14 de abril de 2026

Sentencian a más de 2 años de prisión a responsable de robo en Parral

Parral.- La Fiscalía de Distrito Zona Sur informó que, mediante un procedimiento abreviado, se obtuvo una sentencia condenatoria en contra de un hombre responsable de un robo cometido en un local comercial de la ciudad.

De acuerdo con la autoridad, un Juez de Control dictó una pena de dos años y cuatro meses de prisión en contra de Ever Noel M. G. por el delito de robo con penalidad agravada. Además, deberá cubrir la reparación del daño y una multa económica.

Las investigaciones establecieron que los hechos ocurrieron el 20 de marzo de 2023, cuando el ahora sentenciado ingresó de manera ilegal a un establecimiento en la colonia Valle Verde, en Hidalgo del Parral, de donde sustrajo diversos artículos, entre ellos una motocicleta, dos acumuladores, litros de aceite automotriz y 40 mil pesos en efectivo.

Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el imputado aceptó su responsabilidad a través de un procedimiento abreviado, lo que permitió agilizar la resolución del caso.

Como parte de la sentencia, el órgano jurisdiccional determinó el pago de 4 mil 400 pesos por concepto de reparación del daño, así como una multa de 3 mil 112 pesos.

La Fiscalía destacó que este tipo de resoluciones buscan sancionar a los responsables y garantizar justicia para las víctimas, así como la restitución del patrimonio afectado.

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