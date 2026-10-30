Sentencian a tres hombres por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército en Chihuahua

Viernes 30 de octubre de 2026

Guadalupe D.B., Chih.- Tres hombres fueron sentenciados a siete años, nueve meses y 15 días de prisión por delitos relacionados con la posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La sentencia fue dictada mediante procedimiento abreviado contra Mauricio “N”, Adrián “N” y Dagoberto “N”, quienes además deberán pagar una multa equivalente a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Los ahora sentenciados fueron detenidos el 22 de mayo de 2025, cuando elementos de la Guardia Nacional realizaban labores de vigilancia en las inmediaciones del municipio de Guadalupe D.B., Chihuahua.

Durante la intervención les fueron asegurados fusiles, dos cargadores, 90 cartuchos útiles y tres chalecos balísticos con sus respectivas placas de protección.

Los detenidos y el armamento quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional.

Después de integrar la carpeta de investigación y presentar el caso ante un juez de control, los tres hombres aceptaron el procedimiento abreviado y recibieron la sentencia condenatoria que deberán cumplir en prisión.