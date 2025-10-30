Sentencian en El Paso a “Don Adán” y “El Muñeco” Salazar por narcotráfico

Jueves 30 de octubre de 2025

El Paso, Texas.– Adán Salazar Zamorano, conocido como “Don Adán”, y su hijo Jesús Alfredo Salazar Ramírez, alias “El Muñeco”, fueron sentenciados en una corte federal de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

De acuerdo con la resolución judicial, “Don Adán” recibió una condena de 15 años de prisión, mientras que “El Muñeco” fue sentenciado a 17 años. Además, ambos deberán cumplir cinco años de supervisión posterior a su liberación.

El tribunal también impuso sanciones económicas: 50 mil dólares a Salazar Zamorano y 100 mil dólares a su hijo, quien tiene 51 años de edad.

Las autoridades estadounidenses identifican a los sentenciados como líderes de “Los Salazar”, una célula del Cártel de Sinaloa con operaciones en la Sierra Tarahumara, particularmente en el municipio de Chínipas, Chihuahua, donde la organización criminal consolidó su poder.

A “Los Salazar” se les atribuye una amplia red de tráfico de drogas entre México y Estados Unidos, así como diversos hechos violentos. Entre ellos, se les vincula con el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, quien fue ejecutada en 2017 tras documentar la relación entre el narcotráfico y la política en la región serrana de Chihuahua.