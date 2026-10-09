México

26.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 9 de octubre de 2026

Sentencian hasta a 165 años de prisión a secuestradores relacionados con el plagio de Irán Castillo

Ciudad de México.- Un juez federal impuso penas de entre 57 y 165 años de prisión a nueve integrantes de una banda de secuestradores vinculada con el plagio de la actriz Irán Castillo, ocurrido en 2015.

El Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, los declaró culpables de delitos como delincuencia organizada, secuestro agravado, delitos contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

Las condenas más altas fueron para Cristian Versay Juárez Pliego y Edgar Castillo Torres Cristian, quienes recibieron 165 años de prisión y una multa superior a 863 mil pesos por su participación en el secuestro de tres víctimas.

Otros integrantes recibieron penas de 161, 111, 61 y 57 años de cárcel, dependiendo del número de secuestros acreditados y de los delitos cometidos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el grupo operaba entre la Ciudad de México y municipios del Estado de México. Su modus operandi consistía en provocar choques por alcance para obligar a detenerse a sus víctimas y posteriormente privarlas de la libertad para exigir rescate.

Los ahora sentenciados fueron detenidos el 14 de mayo de 2015 durante operativos en los que fueron aseguradas armas, alrededor de 100 kilos de marihuana y varios vehículos.

Los hombres cumplirán sus condenas en el CEFERESO número 4 “Noroeste”, en Nayarit, mientras que las mujeres permanecerán en el CEFERESO Femenil número 16, en Morelos.

Dictan prisión preventiva a “El Tanque”, presunto operador del CJNG

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Colocan segunda megaestructura del puente atirantado del Reliz

Mantienen pronóstico de lluvias, viento y posible granizo en Chihuahua

Sostiene César Jáuregui diálogo de casi tres horas con empresarios y profesionistas de Chihuahua

Pavimentarán 2.65 kilómetros de la carretera Témoris-Bahuichivo
Supervisa alcalde afectaciones en muro de contención de Teófilo Borunda y Universidad
Desarticulan banda que usaba inteligencia artificial para clonar voces y extorsionar
En el IMSS, a los derechohabientes les piden paciencia y a los médicos, milagros: Isela Martínez
Maru Campos alista cambios en su gabinete rumbo al proceso electoral de 2027
Como siempre, voy a estar disponible para la gente: César Jáuregui
Chihuahua buscará atraer inversiones de semiconductores en SEMICON West 2026
Municipio iniciará primer tramo de Poniente 5 con recursos estatales

Municipios

Más Noticias

Modernizan con tecnología LED 21 parques y espacios públicos de Chihuahua
Localizan a hombre sin vida y con huellas de violencia en Granjas Sacramento
Advierten baja supervivencia de cáncer infantil en México por diagnósticos tardíos