Sentencian hasta a 165 años de prisión a secuestradores relacionados con el plagio de Irán Castillo

Viernes 9 de octubre de 2026

Ciudad de México.- Un juez federal impuso penas de entre 57 y 165 años de prisión a nueve integrantes de una banda de secuestradores vinculada con el plagio de la actriz Irán Castillo, ocurrido en 2015.

El Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, los declaró culpables de delitos como delincuencia organizada, secuestro agravado, delitos contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

Las condenas más altas fueron para Cristian Versay Juárez Pliego y Edgar Castillo Torres Cristian, quienes recibieron 165 años de prisión y una multa superior a 863 mil pesos por su participación en el secuestro de tres víctimas.

Otros integrantes recibieron penas de 161, 111, 61 y 57 años de cárcel, dependiendo del número de secuestros acreditados y de los delitos cometidos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el grupo operaba entre la Ciudad de México y municipios del Estado de México. Su modus operandi consistía en provocar choques por alcance para obligar a detenerse a sus víctimas y posteriormente privarlas de la libertad para exigir rescate.

Los ahora sentenciados fueron detenidos el 14 de mayo de 2015 durante operativos en los que fueron aseguradas armas, alrededor de 100 kilos de marihuana y varios vehículos.

Los hombres cumplirán sus condenas en el CEFERESO número 4 “Noroeste”, en Nayarit, mientras que las mujeres permanecerán en el CEFERESO Femenil número 16, en Morelos.