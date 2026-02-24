Separa Alcalde a Subdirector de la DSPM por comentarios misóginos contra Andrea Chávez

Martes 24 de febrero de 2026

El alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, informó la separación del cargo del subdirector administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Luis Roberto Terrazas Fraga, luego de que realizara comentarios misóginos en redes sociales en contra de la senadora de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrea Chávez Treviño.

El edil señaló que este tipo de conductas son contrarias a los principios que rigen su administración y reiteró que no habrá tolerancia ante expresiones que vulneren la dignidad humana o fomenten la discriminación, especialmente cuando provienen de servidores públicos.

En su mensaje, el alcalde declaró:

“Hoy he tomado la decisión de separar de su cargo al Subdirector Administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Luis Roberto Terrazas Fraga, quien realizó comentarios misóginos hacia una mujer en redes sociales. Los funcionarios de la administración municipal han sido instruidos de mi parte que ese tipo de actitudes son inaceptables, que no tienen cabida en este Gobierno Municipal y que van en contra de los principios del eminente respeto a la dignidad humana e igualdad que deben regir en nuestra sociedad.

Es fundamental que todas y todos promovamos un entorno en el que, más allá de las diferencias político-partidistas, todas las voces sean valoradas y respetadas, sin importar el género. La misoginia y la discriminación no deben tener cabida en nuestras instituciones.

Toda mujer, sin distinción alguna, independientemente de si es funcionaria pública o no, es digna de respeto en todos los entornos, incluido el digital. La dignidad de las mujeres no debe vulnerarse ni violentarse en ningún contexto, horario o plataforma.

Juntos debemos trabajar para construir un Chihuahua y un México más justo y equitativo.”

En días pasados, el ahora destituido realizó comentarios en contra de la senadora morenista, lo que generó una ola de críticas y quejas a través de redes sociales, situación que derivó en la determinación anunciada por el presidente municipal.