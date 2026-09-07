Sequía repunta en Chihuahua; sólo 57% del territorio permanece sin afectación

Lunes 7 de septiembre de 2026

La sequía registró un repunte en el estado de Chihuahua durante la segunda mitad de agosto, luego de que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favoreciera condiciones estables y limitara las precipitaciones en el norte del país.

De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, al cierre del 31 de agosto el 57.1% del territorio chihuahuense permanecía libre de sequía o condiciones anormalmente secas, lo que representó una caída de 14.6 puntos porcentuales respecto a la quincena anterior.

En contraste, el 31% de la superficie estatal se encontraba anormalmente seca, con un incremento de 5.2 puntos porcentuales, mientras que otro 10.9% presentó sequía moderada, nivel que aumentó 8.5 puntos.

La sequía severa alcanzó aproximadamente el 1% del territorio estatal, mientras que Chihuahua se mantuvo sin áreas clasificadas con sequía extrema o excepcional.

Por municipios, el reporte contabilizó 18 en condiciones anormalmente secas, 18 con sequía moderada y cinco con sequía severa. Ningún municipio se encontraba bajo las categorías de sequía extrema o excepcional.

El Monitor de Sequía explicó que durante la segunda quincena de agosto persistieron déficits de precipitación en diferentes regiones del país. Además, un anticiclón propició tiempo estable y ondas de calor en las regiones noroeste, norte y noreste, favoreciendo la expansión de las zonas secas.

A nivel nacional, al 31 de agosto, 64.7% del territorio mexicano estaba libre de afectación, 26.4% permanecía anormalmente seco, 8.4% registraba sequía moderada y 0.5% sequía severa. No se reportaron áreas con sequía extrema o excepcional.

El reporte también identifica sectores del noroeste y noreste de Chihuahua con la clasificación “SL”, correspondiente a impactos de sequía de corto plazo, asociados a condiciones registradas durante un periodo aproximado de seis meses.