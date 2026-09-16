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Miércoles 16 de septiembre de 2026

Será César Jáuregui invitado especial en Fiesta Mexicana de Camino Real

A través de sus redes sociales, César Jáuregui dio a conocer que este jueves 17 de septiembre será invitado especial a una Fiesta Mexicana en la colonia Camino Real, donde tendrá oportunidad de convivir y platicar con vecinos de este sector de Chihuahua capital.

“Mañana nos vemos por la colonia Camino Real a las 6:00… ¡y que viva México!”, publicó Jáuregui al compartir la invitación al encuentro.

La convivencia se llevará a cabo de 6:00 de la tarde a 9:00 de la noche, en el cruce de Paseos del Frisson y Paseos del Alter Real, en la colonia Camino Real, cerca de las canchas Búfalos FC.

La visita a Camino Real se suma a los recorridos y encuentros que Jáuregui ha sostenido durante las últimas semanas en diferentes sectores de la capital, donde ha conversado directamente con vecinos para escuchar sus inquietudes y conocer las condiciones de cada colonia.

Jáuregui ha señalado en estos encuentros que la cercanía y la escucha deben ser parte cotidiana del servicio público, y que conocer una colonia implica recorrerla, hablar con quienes viven en ella y entender de primera mano sus necesidades.

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