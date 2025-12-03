Será un cierre espectacular en el Autódromo Francisco Villa

Miércoles 3 de diciembre de 2025

El rugir de los motores volverá a estremecer la pista por última vez en este 2025, cuando el domingo 7 de diciembre se celebre la Doceava y última fecha de Arrancones VIP en las instalaciones del Autódromo Francisco Villa, un evento que marcará el cierre definitivo de la temporada y que promete una jornada inolvidable para pilotos, aficionados y familias enteras.

La acción arrancará en punto de las 12:00 del mediodía y concluirá a las 18:00 horas, en una tarde donde la potencia y la adrenalina serán protagonistas.

Los resultados del mes de noviembre elevaron las expectativas para este cierre, luego de una serie de actuaciones de alto nivel. El tiempo más rápido fue para Edgar Villalobos, quien detuvo el cronómetro en 9.11 segundos a bordo de su Honda Civic H2B AWD, consolidándose como el piloto a vencer. Muy de cerca le siguen Pablo Quiroz con su BMW M3 2022 Stage 2 (10.87), Juan Leyva en Jeep Trackhawk (10.91), “El Jave” también en Trackhawk (11.00) y Aarón Villalobos con su Corvette Z06 (11.26), completando un Top 5 que dejó claro el nivel competitivo que se espera para la gran final.

Bajo la premisa de “Compite con tu auto contra quien quieras, las veces que quieras”, esta edición final llega con su ya tradicional registro simultáneo en 1/8 y 1/4 de milla en el mismo recorrido, permitiendo a los participantes medir el rendimiento de sus autos en ambas distancias sin alterar la dinámica de competencia.

Para garantizar una experiencia segura y profesional, el evento contará con semáforo de competencia, “chicle”, seguridad y ambulancia, elementos esenciales que caracterizan al serial Arrancones VIP.

El acceso para esta última fecha contempla diversas modalidades.

En la zona de pits, la entrada tendrá un costo de $1,000 por piloto y $250 por persona adicional; los niños de hasta 10 años pagarán $100. Para quienes deseen disfrutar del espectáculo desde las gradas, la entrada será de $400 por vehículo en la tradicional modalidad de “auto sardina”, donde podrán ingresar todas las personas que viajen dentro del mismo.

El Autódromo Francisco Villa, ubicado en el kilómetro 14.5 de la carretera a Delicias, antes de San Judas Tadeo, volverá a convertirse en el escenario que reúne a los pilotos más rápidos y al público más apasionado de Chihuahua. Con un ambiente familiar, medidas de seguridad y un programa lleno de acción, la última fecha de Arrancones VIP 2025 se perfila como un cierre espectacular para un año lleno de velocidad, rivalidad y emociones sobre la pista.