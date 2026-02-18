México

21.48°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 18 de febrero de 2026

Sergio Mayer pide licencia como diputado para entrar a “La Casa de los Famosos 6”

El actor y legislador Sergio Mayer Bretón solicitó licencia para separarse de su cargo como diputado federal por el Morena, a fin de participar en el reality show La Casa de los Famosos, producido por Telemundo.

La Cámara de Diputados concedió la licencia “por tiempo indefinido” a partir de este martes. De acuerdo con lo informado, una vez que concluya su participación en el programa, Mayer podría reincorporarse a sus funciones legislativas, cuyo periodo termina el 31 de agosto de 2027.

Durante su ausencia, el diputado suplente Luis Morales Flores asumirá el cargo en San Lázaro.

Sergio Mayer ya había participado en la primera edición de La Casa de los Famosos México y ahora se integrará a la sexta temporada del formato internacional. Al aparecer en el set del programa, declaró: “Vinimos a hacer un infierno en la nueva Casa de los Famosos”, en alusión a su experiencia previa en el reality.

Señalamientos de Scherer Ibarra no bastan para indagatorias, dice Buenrostro

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Entrega el Gobierno Municipal obra de infraestructura educativa en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz"

Emite Protección Civil alerta amarilla por viento fuerte en Juárez

Abogada de “El Chapo” denuncia condiciones “inhumanas” en prisión de máxima seguridad

Aprueban donación de predio para impulsar el Boulevard Luis H. Álvarez en Chihuahua
Alerta por ráfagas de hasta 75 km/h y posible tolvaneras en tramos carreteros de Chihuahua
Fuertes vientos provocan tres incidencias en la ciudad; sin lesionados
Dorados de Chihuahua refuerza su rotación con tres lanzadores rumbo a 2026
Inicia dispersión de más de 190 mdp en becas para secundaria; algunos alumnos recibirán pago triple
Morena, PT y PVEM no logran acuerdo sobre plurinominales y presupuesto
Vecinos de Los Álamos denuncian aumento de robos y piden mayor vigilancia en Aldama
Claudia Sheinbaum propone tope de 70 mil pesos a pensiones de altos mandos

Municipios

Más Noticias

Invita FFYL de la UACH a jornada de donación de sangre
Gobierno Municipal aclara condiciones de refugio temporal para caninos
JMAS rehabilitará caja de válvulas en Ortiz Mena; habrá baja presión en siete colonias