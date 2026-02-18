Sergio Mayer pide licencia como diputado para entrar a “La Casa de los Famosos 6”

Miércoles 18 de febrero de 2026

El actor y legislador Sergio Mayer Bretón solicitó licencia para separarse de su cargo como diputado federal por el Morena, a fin de participar en el reality show La Casa de los Famosos, producido por Telemundo.

La Cámara de Diputados concedió la licencia “por tiempo indefinido” a partir de este martes. De acuerdo con lo informado, una vez que concluya su participación en el programa, Mayer podría reincorporarse a sus funciones legislativas, cuyo periodo termina el 31 de agosto de 2027.

Durante su ausencia, el diputado suplente Luis Morales Flores asumirá el cargo en San Lázaro.

Sergio Mayer ya había participado en la primera edición de La Casa de los Famosos México y ahora se integrará a la sexta temporada del formato internacional. Al aparecer en el set del programa, declaró: “Vinimos a hacer un infierno en la nueva Casa de los Famosos”, en alusión a su experiencia previa en el reality.